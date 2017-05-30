В Баку проходит конференция «Экономические реформы: Достигнутые результаты и рекомендации», организованная совместно Центром анализа экономических реформ и коммуникации и Американской торговой палатой в Азербайджане (AmCham).

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы отметил, что данная конференция имеет важное значение для диалога между государственным и частным секторами.

Президент AmCham Нуран Керимов, в свою очередь, подчеркнул, что AmCham непосредственно участвует в процессе реформ в Азербайджане и вносит в него свой вклад.

В своем выступлении на конференции первый вице-премьер, председатель Комиссии по повышению благоприятности бизнес-среды в Азербайджане Ягуб Эюбов отметил, что в результате принятых в стране мер и осуществленных реформ Азербайджан превратился в одно из самых привлекательных для бизнеса государств мира. «Реформы были проведены во всех сферах. Возросла эффективность бизнеса в стране, увеличился поток туристов в Азербайджан, осуществлены меры для превращения Азербайджана в туристический центр региона.

Кроме того, была проведена работа по обеспечению не только внутреннего рынков собственной продукцией, но и по ее выходу на новые рынки, а также обеспечена макроэкономическая стабильность, стабильность маната», - заявил Ягуб Эюбов.

Председатель Центробанка Эльман Рустамов, выступая на мероприятии, отметил, что сегодня Азербайджан вступил в новый экономический цикл.

«Манат уже 5 месяцев находится в плавающем режиме, рынок сам отрегулировал курс. Валютный рынок работает нормально, здесь нет дефицита и сегодня это - уже рынок не спроса, а предложения.

Мы не видим для маната какого-либо серьезного риска. До конца года укрепление маната более реально, нежели риск его удешевления», - подчеркнул глава Центробанка.

Председатель Палаты по надзору за финансовыми рынками Руфат Асланлы отметил на мероприятии, что сегодня действуют 37 банков, 26 из них завершили капитализацию, 1 оздоравливается – Межбанк, 11 банков закрылись, 5 банков находятся под контролем государства, и все эти процессы привели к стабилизации ситуации в банковском секторе.

«Дан старт очередным мерам по подготовке Международного банка к приватизации, которая позволит повысить рыночную стоимость банка. Однако финансовое посредничество все еще не смогло восстановиться до должного уровня», - заявил Руфат Асланлы.

Он также подчеркнул, что в прошлом году были ожидания девальвации, но стабилизация курса маната снижает риск девальвации.

Председатель Госкомитета по вопросам имущества Керем Гасанов отметил на мероприятии, что сегодня доля частного сектора в ВВП приближается к 85%.

В своем выступлении председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев проинформировал о мерах, направленных на стимулирование внутреннего производства.

«Ведется работа по повышению прозрачности таможенной сферы, почти 600 человек привлечены к различным видам ответственности в прошлом году – это примерно 20% сотрудников ГТК», - сказал Айдын Алиев.

В своем выступлении на конференции первый замминистра налогов Сахир Мамедханов заявил, что приняты меры для укрепления доверия между налоговыми органами и налогоплательщиками, повышения прозрачности в налоговой сфере.

Замминистра экономики Сахиль Бабаев в своем выступлении отметил, что опыт открытия промышленных зон будет продолжительным.

«Ведутся работы по стимулированию внутреннего производства, что дает свои результаты. Начавшие действовать агропарки также будут способствовать росту внутреннего производства. Все это приведет к открытию новых рабочих мест.

Созданы торговые дома, представительства для продвижения азербайджанского бренда, и все это призвано увеличить экспорт азербайджанской продукции, нацелено на лучшее узнавание ее на международном рынке.

Кроме того, на 41% вырос экспорт ненефтяной продукции, на 30% увеличился ассортимент экспортной продукции, а также возросло количество компаний-экспортеров и внешних партнеров.

За последние 19 месяцев Минналогов провело всего 89 проверок, то есть число проверок уменьшилось в тысячу раз в сравнении с предыдущим периодом», - сказал он.

Ялчин Алиев, Э.Т.