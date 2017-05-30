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Экономика

В Азербайджане планируется создание 35 агропарков - Сахиль Бабаев 30.05.2017 13:15

До сих пор в промышленные парки Азербайджана было инвестировано более 800 млн долларов.

Как сообщает 1news.az, об этом во вторник, 30 мая, на конференции «Экономические реформы: Достигнутые результаты и рекомендации» заявил заместитель министра экономики Сахиль Бабаев.

«Эти инвестиции привели к созданию пяти тысяч рабочих мест. Прогнозируется в дальнейшем вложение еще 1,1 млрд долларов в промышленные парки и создание 7 тысяч рабочих мест», - сказал он.

Он указал, что в республике планируется создание и агропарков.

«В целом, в 25 районах планируется создание 35 агропарков», - сказал он.

С.Бабаев указал, что проверки предпринимательской деятельности в Азербайджане сократились более чем в 1000 раз.

«За последние 19 месяцев в Азербайджане было проведено всего 89 проверок. За предыдущий аналогичный период количество проверок составило 99 тысяч», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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