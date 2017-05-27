Открывшийся в Минске Торговый дом является для азербайджанских предпринимателей окном на белорусский рынок.

Об этом азербайджанским журналистам в Минске сказал министр экономики Шахин Мустафаев.

В последнее время в Азербайджане стремительно развивается ненефтяной сектор, наша страна производит высококачественную и конкурентоспособную продукцию, сказал министр, напомнив, что одной из главнейших задач, поставленных перед экономическими структурами главой государства является организация экспорта азербайджанской продукции на мировые рынки.

«Открытие Торговых домов является одним из важнейших шагов , направленных на организацию товаров, выпускаемых под брендом Made in Azerbaijan.

Отметив, что открывшийся в Минске Торговый дом является первым Торговым домом Азербайджана за рубежом, министр Шахин Мустафаев подчеркнул: Отношения между Азербайджаном и Беларусью во всех областях находятся на самом высоком уровне.

Отвечая на вопрос относительно дальнейших планов правительства по открытию торговых домов и назначению торговых представителей за рубежом, Шахин Мустафаев сказал, что идет подготовка к открытию следующего Торгового дома в столице России – Москве. Министр сообщил также, что планируется открытие Торговых домов и в других городах России и в Украине. «Первый торговый представитель Азербайджана назначен в Россию. Следующим назначением будет Китай», - сказал министр, сообщив, что на повестка дня стоит вопрос назначения торгпредов в страны Персидского залива и Европу.

АЗЕРТАДЖ