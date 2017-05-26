Запланированные на 7 июня 2017 года специальные сессии Caspian Energy Forum, посвященные банковскому сектору, с участием председателя Центрального банка Азербайджанской Республики Эльмана Рустамова, и туристическому сектору, с участием заместителя министра культуры и туризма Азербайджанской Республики Назима Самедова, перенесены на неопределенный срок.

Как сообщили в пресс-службе Caspian Energy Club, причиной этому является особая загруженность и плотный график вышеуказанных госчиновников.

«От имени руководства я приношу свои извинения членам Caspian European Club и Caspian American Club, а также зарубежным гостям, главам компаний и организаций, которые планировали приехать для участия в этих мероприятиях», - сказал первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, в бизнес-форумах планировалось участие около 150 делегатов, в том числе руководителей и представителей компаний из стран Каспийско-Черноморского региона и ЕС.

«Мы приглашаем все заинтересованные компании 14 июня 2017 года принять участие в специальной сессии Caspian Energy Forum, в рамках Caspian European Club и Caspian American Club, посвященной обязательному медицинскому страхованию, с участием директора Государственного агентства обязательного медицинского страхования при Кабинете министров Азербайджанской Республики Заура Алиева», - сказал первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Клуба Тельман Алиев.

Напомним, что Caspian European Club и Caspian American Club два раза в месяц в Баку и в течение года в разных странах мира организовывают бизнес-форумы, в рамках которых компании имеют возможность налаживать контакты, рассказывать о своих проблемах руководителям государственных структур, вносить предложения по решению этих проблем, а также задавать вопросы, ответы на которые позволяют им находить решения существующих проблем и способствуют развитию бизнеса компании.

1news.az