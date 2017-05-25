Учитывая происходящие сейчас процессы, можно прогнозировать повышение темпов роста экономики республики.

Как сообщает 1news.az, об этом 25 мая на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству в ходе обсуждения исполнения государственного бюджета 2016 года сообщил заместитель министра финансов Азер Байрамов.

«Рост доходов в прошлом году позволил аккумулировать свободный остаток, который на 1 января 2017 года составил 2 млрд 307,2 млн манатов», - сказал он.

По его словам, 2016 год стал сложным для мировой экономики. Так, в прошлом году по сравнению с 2015 годом рост глобальной экономики сократился на 0,3 процента, составив 3,1 процента.

«Федеральная резервная система США повысила учетную ставку, что привело к подорожанию доллара и росту инфляции в странах, чья валюта зависит от доллара», - указал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.