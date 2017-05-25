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Экономика

Азербайджан изучает международный опыт перехода к «зеленой» экономике 25.05.2017 12:04

В Азербайджане сделан первый шаг в направлении перехода к «зеленой» экономике – экономике, развитие которой не наносит серьезного вреда окружающей среде.

Первый шаг заключается в том, что в стране были распространены международные стандарты по ресурсоэффективному и более чистому производству (RECP). Применение предприятиями стандартов RECP позволяет значительно сократить пагубное влияние производства на экологию, сохранив при этом темпы роста.

Итоги проделанной работы в четверг были презентованы на конференции в Баку, подытоживая 4-летние усилия по реализации в стране одного из компонентов региональной программы «Экологизация экономики в странах Восточного партнерства» (EaP GREEN).

Как рассказала координатор проекта EaP GREEN Каролина Гонсалез, основной целью распространения в Азербайджане экологических стандартов RECP является оказание практической помощи азербайджанским предприятиям в создании и совершенствовании производств, отвечающих целям устойчивого развития.

RECP также предлагает предприятиям методы по предотвращению образования излишних отходов, снижению затрат на утилизацию отходов.

Основная работа велась с 38 малыми и средними предприятиями, работающими в области пищевой, химической промышленности, строительных материалов, отметила координатор. Также в рамках проекта была подготовлена команда национальных экспертов по вопросам внедрения стандартов RECP в составе 16 человек.

Исследования продемонстрировали, что эффективное использование ресурсов может сократить потребление энергии предприятиями по всей стране на 30%.

Проект бюджетом в 2,5 млн евро реализуется с 2013 года во всех шести странах Восточного партнерства и финансируется со стороны Евросоюза, а также других доноров, включая правительство Словении, Банк развития Австрии и UNIDO.

Выступивший на конференции представитель Делегации ЕС в Азербайджане Джероен Уиллемс выразил надежду на то, что в ближайшем будущем в Азербайджане будут распространены такие понятия, как «зеленая» продукция, «зеленая» работа, «зеленая» экономика.

Представители министерств экономики, экологии и природных ресурсов Азербайджана Мурад Абдуллаев и Арастун Гасанов подчеркнули, что национальная стратегия развития Азербайджана подразумевает многовекторное развитие экономики с фокусом на ненефтяной сектор. Одним из приоритетов правительства является достижение того, чтобы рост экономики не шел вразрез с поддержанием экологического равновесия в стране.

Основной целью программы EaP GREEN является содействие внедрению принципов «зеленой» экономики в странах Восточного партнерства – Азербайджане, Грузии, Армении, Украине, Молдове и Беларуси.

Программа осуществляется совместно Организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), Европейской экономической комиссией ООН (UNECE), Программой ООН по окружающей среде (UN Environment) и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO).

Елена Остапенко, Э.Т.

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