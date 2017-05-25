Азербайджан проводит обдуманную и целенаправленную политику, что приводит к повышению его имиджа в мире.

Как сообщает 1news.az, об этом на заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил его председатель Зияд Самедзаде.

По его словам, в то время как в мире происходят различные негативные процессы, усиливаются противоречия между странами, Азербайджан демонстрирует свою стабильность, развивает ненефтяной сектор экономики.

«Несмотря на снижение некоторых показателей в сфере экономики, в целом за последние 15 лет Азербайджан продемонстрировал рост в сравнении с предыдущими периодами», - сказал он.

Председатель комитета высоко оценил проведение в Азербайджане IV Игр исламской солидарности.

«Прибывшие из 54 стран мира участники спортивных соревнований смогли ознакомиться с Азербайджаном, его культурой», - сказал он.

Эльшан Рустамов, Г.Р.