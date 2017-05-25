USD1.7023
EUR1.9152
RUB0.0301
Brent53.62
WTI50.73
Золото2 142.94
S&P 500 Index2 394.02
Nikkei 22519 599.76
Экономика

Министр энергетики Грузии: «Мы сегодня зависим от азербайджанского газа» 25.05.2017 20:27

«Азербайджан играет большую роль в обеспечении энергобезопасности Грузии».

Об этом сообщил министр энергетики Грузии Каха Каладзе на мероприятии «Энергетический саммит в регионе».

«Мы сегодня зависим от азербайджанского газа. В настоящее время Грузия закупает природный газ только у Азербайджана. Азербайджан как наш стратегический партнер вкладывает в Грузию большие инвестиции. Крупные проекты, которые мы реализуем совместно, в ближайшее время завершатся, и мы будем закупать у Азербайджана природный газ в дополнительных объемах», - отметил он.

Грузия – «Online»

205количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Увеличено число нерабочих дней в июне - КАЛЕНДАРЬДорожная полиция прокомментировала установку знака, грозившего штрафом в 250 манатов – ФОТО – ВИДЕОБездомный мужчина, помогавший пострадавшим в теракте в Манчестере, стал героем соцсетей - ВИДЕОВ Баку открылся первый магазин Paris Gallery – ФОТОВ Баку в автобусе избили карманника – ВИДЕОЖозе Моуринью вошел в историю мирового футболаВ Баку ликвидируется круг Физули – КАРТА«Первый канал» оштрафовали на 600 тысяч из-за песни «Темная ночь» - ВИДЕОБаку отреагировал на намерение Армении использовать Ходжалинский аэропортАрмяне просят Бога помочь им захватить Баку

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 мая20:27 Министр энергетики Грузии: «Мы сегодня зависим от азербайджанского газа»20:14 Махмуд Набиев удостоен почетного звания20:00 Эрдоган встретился с руководством ЕС19:50 Пассажирка задержала движение автобуса BakuBus – ВИДЕО19:41 Айдын Алиев награжден орденом «Шохрат»19:30 Себастьян Феттель показал лучшее время дня в Монако - ФОТО19:24 Президенту Азербайджана продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики19:19 В Каспийском море обнаружено тело мужчины19:09 В Баку проходит церемония награждения победителей республиканских предметных олимпиад19:05 Президент Польши поздравил Ильхама Алиева с Днем Республики18:48 Азербайджан и Россия подписали документ по созданию в Баку сервисного центра техобслуживания вертолетов18:40 Минобразования вновь высказалось по поводу информации о ликвидации куррикулума18:33 В Турции стали шехидами 5 военнослужащих, 4 – получили ранения18:22 Президент Австрии поздравил Президента Азербайджана с Днем Республики18:17 Генпрокуратура АР предупредила редактора одного из СМИ о недопустимости разглашения гостайны