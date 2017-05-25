С 30 мая начинается регистрация обращений граждан, имеющих право на получение на льготных условиях квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства по жилищному строительству при Президенте Азербайджана.

Как сообщает Госагентство по жилищному строительству, с подробной информацией о системе льготного жилья и списком необходимых документов по каждой категории лиц, имеющих право на получение льготного жилья, можно ознакомиться на сайтах www.mida.gov.az или www.mida.az, в разделе «Система льготных квартир».

Для того чтобы представить обращение, граждане должны использовать электронную подпись или ASAN Imza, которые можно получить в Информационно-вычислительном центре Министерства транспорта, связи и высоких технологий или в центрах ASAN xidmət.

Граждане, имеющие право на получение льготных квартир, могут получить подробную информацию и представить документы в центры ASAN xidmət в Баку номер 1, 2, 3, и в Сумгайыте.

Ф.Багирова