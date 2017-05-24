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Экономика

Российская авиакомпания открывает рейс из Иркутска и Красноярска в Баку 24.05.2017 09:32

Авиакомпания «ИрАэро» в июне текущего года откроет новый рейс из городов Иркутск и Красноярск в Баку, сообщает 1news.az со ссылкой на «Интерфакс».

«Первый рейс по маршруту Иркутск-Красноярск-Баку и обратно авиакомпания выполнит 4 июня и в дальнейшем будет выполнять перелеты два раза в неделю по средам и воскресеньям», - говорится в сообщении пресс-службы «ИрАэро».

Новый авиарейс будут обслуживать самолеты Sukhoi Superjet 100, которые «ИрАэро» в текущем году взяла в операционный лизинг у «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК).

Основанная в 1996 году, авиакомпания «ИрАэро» базируется в международном аэропорту «Иркутск», а также в Омске. Авиапарк сформирован из самолетов Ан-24, Ан-26, CRJ-200 и SSJ-100.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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