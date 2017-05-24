Достигнутая странами-членами OПЕК и не входящими в эту организацию государствами договоренность о снижении добычи нефти устраивает Азербайджан, и официальный Баку выступает сторонником продления срока действия договоренности.

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев в интервью журналу Caspian Energy.

По словам министра, выполнение существующей договоренности положительно повлияло на нефтяной рынок: «Поэтому с января цена на нефть фактически изменилась в диапазоне 50-55 долларов».

Он добавил, что стабильность и прогнозируемость цены на нефть выгодны всем производителям.

«Естественно, мы являемся страной, зависящей от цены на нефть. Так, формирование доходов госбюджета осуществляется в зависимости от цены на нефть. В этом году мы заложили в госбюджет базовую цену на нефть в размере 40 долларов, и если ее цена меняется в диапазоне 50 долларов, значит, мы смогли обеспечить поступление в госбюджет в течение 5 месяцев дополнительных средств. А это очень позитивный и важный фактор для нашей экономики», - заявил министр.

Коснувшись предстоящей 25 мая в Вене очередной встречи, Н.Алиев отметил, что вероятность продления срока договоренности высока.

«Участники встречи выскажут свое мнение. Скорее всего, сроки договоренности будут продлены. Если понадобится, мы можем добиться еще большего снижения добычи. Состояние рынка вызывает оптимизм. Поэтому я не верю, что мы можем столкнуться с каким-либо сюрпризом на венской встрече. Мы сможем прийти к договоренности по интересующему весь мир вопросу. Не думаю, что Иран ответит отказом. Положение Казахстана, запустившего в эксплуатацию такое крупное нефтяное месторождение, как «Кашаган», несколько осложнено. Разумеется, речь идет о новом месторождении, и здесь добыча должна быть доведена до нового, известного, этапа. Мне кажется, что Казахстан найдет оптимальный путь решения проблемы», - добавил министр.

Ялчин Алиев, Э.Т.