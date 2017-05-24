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В Лондоне отметили 25-летие деятельности BP в Азербайджане - ФОТО 24.05.2017 15:16

В головном офисе ВР в Лондоне при совместной организации этой компании и Англо-Азербайджанского общества состоялось мероприятие, посвященное 25-летию деятельности ВР в Азербайджане.

В мероприятии приняли участие вице-президент ВР по коммуникации, внешним связям и южному коридору Эмили Олсен, азербайджанский сопредседатель Англо-Азербайджанского общества Наргиз Пашаева, сопредседатель этой организации с британской стороны лорд Герман, посол Азербайджана в Великобритании Таир Тагизаде, члены общества, представители азербайджанской диаспоры и различных стран.

Н.Пашаева отметила, что Азербайджан не остался в стороне от обширной карты деятельности ВР.

«Возраст второй независимости Азербайджана равен годам сотрудничества ВР с нашей страной – 25 лет. Сотрудничество с ВР с первых дней нашей независимости превратилось в один из факторов, защищающих независимость Азербайджана. Этот верный выбор не только возродил в Азербайджане нефтяной сектор, но и сыграл роль стратегического фактора, защищающего наших граждан и страну. Подобные явления наряду с экономическим смыслом имеют также важное историческое значение», - сказала Н.Пашаева.

Она также отметила ряд культурных и гуманитарных проектов, реализованных в Азербайджане компанией ВР.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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