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Экономика

С 2014 года торговля и туризм между Азербайджаном и Мексикой выросли втрое 23.05.2017 20:19

4 июня исполнилось два года с момента вступления в должность первого посла Мексики в Азербайджане Родриго Лабардини.  

За этот период торговый оборот между Азербайджаном и Мексикой вырос в три раза: в 2015-м и 2016 году цифра достигла 22 млн. долларов. Те же темпы роста демонстрирует и сектор туризма.

Отмечая удовлетворение достигнутым ростом, в посольстве Мексики все же видят потенциал для большего развития взаимной торговли между двумя странами.

С началом работы посольства Мексики и прибытием в Баку первого посла активизировалась программа мероприятий, проводимых в самых разных сферах, в том числе сфере культуры.

Большое разнообразие культурных мероприятий позволило познакомить азербайджанскую публику с особенностями мексиканской культуры, заявили в посольстве, отметив интерес азербайджанской публики к мексиканской кухне.

«Традиционная кухня Мексики была признана ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества. Этот вид культурного самовыражения не только отражает вкусы и традиции, но и символизирует образ жизни, восприятие природы», - отметили в посольстве.

В этом контексте отмечена 23-я Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность», где был представлен и мексиканский павильон. Здесь можно было ознакомиться с 16 категориями продуктов мексиканского происхождения, включая молотый перец чили, сладости с перцем чили, фрукты, напитки, такие зерновые, как горох и фасоль, а также традиционные мексиканские алкогольные напитки – пиво, текила и мескаль.

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В течение последних двух лет в Баку были представлены различные мексиканские классические и современные фильмы, некоторые из которых переведены на азербайджанский язык.

Выставки мексиканской живописи проходили не только в Баку, но и в регионах Азербайджана. В 2016 году работы известной мексиканской художницы Маргариты Моралес были выставлены в Гяндже, Мингячевире, Габале и Шамахе.

С октября 2016 года в Центре Гейдара Алиева открыта экспозиция работ мексиканского скульптора Хорхе Марина. Посетить выставку можно до конца августа.

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Елена Остапенко, И.А.

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