В день закрытия IV Игр исламской солидарности, 22 мая, зрителей, направляющихся на церемонию, со станции «Баку – Пассажирская» до станции «Кероглу» и обратно будут обслуживать электропоезда.

Так, с 18.00 до 20.00 от станции «Баку – Пассажирская» до станции «Кероглу» будут курсировать электропоезда с интервалом в 30 минут.

По завершении церемонии – с 23.30 до 01.30 - зрители смогут бесплатно отправиться со станции «Кероглу» в направлении станций «Баку – Пассажирская», Баладжары, Хырдалан и Сумгайыт на двухэтажных электропоездах марки KİSS.

Ялчин Алиев, Э.Т.