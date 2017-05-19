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Экономика

В день закрытия Исламиады электропоезда будут перевозить пассажиров бесплатно 19.05.2017 09:22

В день закрытия IV Игр исламской солидарности, 22 мая, зрителей, направляющихся на церемонию, со станции «Баку – Пассажирская» до станции «Кероглу» и обратно будут обслуживать электропоезда.

Так, с 18.00 до 20.00 от станции «Баку – Пассажирская» до станции «Кероглу» будут курсировать электропоезда с интервалом в 30 минут.

По завершении церемонии – с 23.30 до 01.30 - зрители смогут бесплатно отправиться со станции «Кероглу» в направлении станций «Баку – Пассажирская», Баладжары, Хырдалан и Сумгайыт на двухэтажных электропоездах марки KİSS.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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