Не секрет, что качество большинства китайских товаров сегодня приближается к мировому.

Продукция одного из таких брендов - ZTE, ведущего мирового поставщика телекоммуникационного оборудования для операторов и мобильных устройств для конечного потребителя является тому достойным подтверждением. Именно поэтому компания İntegral - официальный дистрибьютор ZTE в Азербайджане - остановила свой выбор на этом бренде.

Начав в 1985 году с довольно скромных проектов для внутреннего рынка, компании ZTE удалось набраться опыта для создания продуктов мирового уровня, способных потеснить более именитых игроков.

В Азербайджане компания собирается представить широкую линейку современных смартфонов, а также других мобильных устройств, среди которых, в частности, качественные и приемлемые по ценам мобильные телефоны. Из года в год ZTE предлагает все больше и больше качественных смартфонов разного ценового диапазона. Продукцию ZTE характеризуют надежность, удобство, современный дизайн, сочетание инноваций и мировых стандартов качества.

10% годовой прибыли компания ZTE ежегодно выделяет на исследования и разработки различных инноваций. В частности, значительных успехов компания добилась в разработке 5G (пятое поколение мобильной связи).

2013 год, когда компания начала активно работать над узнаваемостью своего бренда за пределами Китая, стал для ZTE переломным. На сегодняшний день ZTE – корпорация с мировым именем и миллиардными доходами, в которой работают десятки тысяч человек. Продукция компании представлена в 140 странах, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, Южную Азию, Северную Америку, Латинскую Америку, Африку, Европу и страны СНГ.

Смартфоны ZTE уже успели завоевать популярность во всем мире. За 2016 год китайский производитель - компания ZTE - вышел на второе место по количественным продажам смартфонов на российском рынке, опередив Apple. По данным на август 2016 года смартфоны ZTE заняли 9,4% российского рынка в натуральном выражении против 9,1 % у iPhone.

В США ZTE является четвертым по величине поставщиком мобильных устройств и вторым по величине поставщиком предоплаченных телефонов, согласно независимым исследованиям. ZTE является официальным поставщиком баскетбольных команд The Golden State Warriors, Houston Rockets и New York Knicks.

Еще раз хотим отметить, что продукцию ZTE в Азербайджане представляет хорошо известная своей надежностью и профессионализмом компания Integral, которая действует на телекоммуникационном рынке Азербайджана с 1997 года.

Сегодня компания Integral является официальным дистрибьютором более 15 мировых брендов (смартфоны, крупная и мелкая бытовая техника). Integral – это мощная разветвленная дилерская сеть, обеспечивающая продукцией всю территорию Азербайджана. Ее деятельность, включая качественные сервисные центры, охватывает города Баку, Гянджа, Сумгайыт и большинство регионов республики.

Уже более 20-ти лет компания Integral успешно знакомит потребителей Азербайджана с различной качественной продукцией мировых брендов.

Более подробную информацию можно получить по телефону *9292; на E-mail: [email protected] и http://www.integral.az/az/

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