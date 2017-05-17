17 мая в Баку Экспо Центре состоялось открытие XXIII Азербайджанской международной выставки «Пищевая промышленность» WorldFood Azerbaijan 2017 и XI Азербайджанской международной выставки «Сельское хозяйство» CaspianAgro 2017.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступивший на открытии выставок министр сельского хозяйства Гейдар Асадов сказал, что за четыре месяца текущего года экспорт сельскохозяйственной продукции из Азербайджана увеличился на 44 процента. Формируется новый облик аграрного сектора страны, он уже стал утверждать свою экспортную способность. Организация и проведение таких выставок играет важную роль в демонстрации существующего потенциала, обеспечении продовольственной безопасности, установлении деловых связей. Сообщив, что в сегодняшних выставках принимает участие 331 компания из 28 стран мира, из которых 70 процентов - иностранные экспоненты, 30 процентов – местные, министр сказал, что на выставке демонстрируются новые технологии, охватывающие все сектора сельского хозяйства.

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Чехия Иржи Шир рассказал о партнерских связях между нашими странами, в том числе в аграрном секторе. Он указал на большой потенциал для развития двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства.

Региональный директор группы компаний ITE Group Эдвард Строон сообщил, что 70 процентов участников выставки - иностранные экспоненты половина из которых впервые участвует на WorldFood Azerbaijan. Шесть стран - Беларусь, Венгрия, Грузия, Китай, Нидерланды, Шри-Ланка выступают со своими национальными стендами. За годы работы выставки зарекомендовали себя как надежный фундамент для традиционных встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой и сельскохозяйственной отрасли, предоставляющие возможность найти клиентов, укрепить уже существующие отношения с партнерами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта. На протяжении многих лет Министерство сельского хозяйства Азербайджана оказывает неоценимую поддержку выставкам WorldFood Azerbaijan и CaspianAgro. Впервые в этом году выставка CaspianAgro получила поддержку от Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). Также обе выставки поддерживают Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (Работодателей) Азербайджанской Республики (ASK). Организаторами выставок выступают компании Iteca Caspian (WorldFood Azerbaijan) и Caspian Event Organisers (CaspianAgro).

В этом году в выставке WorldFood Azerbaijan принимают участие 164 компании из 21 страны мира, среди которых Азербайджан, Беларусь, Бельгия, Греция, Испания, Италия, Латвия, Казахстан, Россия и другие. Впервые в этом году в выставке участвует Мексика. С национальным стендом выступают Венгрия, Шри-Ланка и Беларусь. С региональным стендом участвует Ставропольский край (Россия). Экспортный потенциал Польши представляет посольство этой страны в Азербайджане. Второй год подряд на выставке принимает участие Государственный чайный комитет «Шри-Ланка Ти Борд», который возглавляет на выставке группу производителей цейлонского чая из Шри-Ланки. Впервые в выставке принимает участие сеть белорусских магазинов в Баку.

На выставке активно представлены азербайджанские компании, которые выступают под брендом Made in Azerbaijan. Так, местный блок экспонентов возглавляют постоянные участники выставки - Azersun Holding, Gilan Holding, Metak, местные экспортеры фруктов и овощей представлены компаниями Amoris, Buta Group. Среди дебютантов этого года такие компании как Bal Xurma, представляющие новый продукт на рынок – сушеную хурму с особым способом обработки, Sem-Az (лабораторное оборудование), Enes (упаковка).

Участники WorldFood Azerbaijan 2017 демонстрируют продукцию в следующих разделах: оборудование для пищевой промышленности, продукты питания, овощи и фрукты, мясо и птица, кофе и чай, консервированные, молочные продукты, бакалея, ингредиенты, кондитерские и мучные изделия, напитки, холодильные системы, лабораторное оборудование и многое другое.

Впервые в этом году в рамках выставки WorldFood Azerbaijan организаторы создали еще одну деловую площадку для экспонентов и посетителей - воркшоп. Участниками воркшопа являются с одной стороны зарубежные производители и поставщики продуктов питания и местные дистрибьюторы. Оба участника рынка получат уникальную возможность встретиться с коллегами за одним столом и провести переговоры сразу с несколькими ключевыми клиентами за один день. В рамах деловой программы выставки 18 мая состоится семинар, который организует Азербайджанская ассоциация качества.

На одной площадке с выставкой WorldFood Azerbaijan проходит Каспийская международная выставка «Упаковка, тара, этикетка и полиграфия» Ipack Caspian 2017. По сравнению с прошлым годом состав участников и ассортимент предлагаемой продукции значительно расширился. В рамках выставки экспоненты из Азербайджана, Италии, ОАЭ, России, Турции, Украины и других стран, предлагают вниманию посетителей как саму тару и упаковку, так и различные решения ее производства.

Таким образом, выставка пищевой промышленности вновь стала надежным фундаментом для встреч специалистов, демонстрации оборудования, товаров и услуг пищевой отрасли, она предоставляет возможность найти клиентов, укрепить уже существующие отношения с партнерами по бизнесу, выйти на новые рынки сбыта. Организаторами выставок WorldFood Azerbaijan и Ipack Caspian выступают Британская компания ITE Group и ее партнер компания Iteca Caspian. Успех выставок является результатом командной работы всей сети партнеров компании ITE Group, активно привлекающих международные компании к участию в азербайджанских выставках. Среди них компании ITE London, EUF (Турция), Сaspian Event Management (ОАЭ), ITE China (Китай), ITE Poland (Польша).

XI Азербайджанская международная выставка «Сельское Хозяйство» CaspianAgro 2017, являясь одной из крупных региональных выставок, CaspianAgro ежегодно собирает сотни производителей сельскохозяйственной продукции и продовольствия и тысячи посетителей из разных стран. В последние годы выставка демонстрирует колоссальный рост, как по количеству участников, так и по количеству посетителей. Сельское хозяйство находится в зоне пристального внимания руководства республики. Вот уже несколько лет подряд Президент Азербайджана Ильхам Алиев посещает выставку и знакомится с новинками, которые предлагают производители и дистрибьюторы азербайджанскому рынку. На протяжении многих лет Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики оказывает неоценимую поддержку CaspianAgro и принимает активное участие в работе выставки.

CaspianAgro 2017 собрал на одной площадке 167 производителей, дистрибьюторов сельскохозяйственных товаров и оборудования из 19 стран мира. Среди стран-участниц Азербайджан, Беларусь, Италия, Китай, Россия, Турция, Шри-Ланка и другие. Национальными группами выступают Грузия, Нидерланды и дебютант этого года Китай, провинция Цзянси. Впервые страной-партнером выставки стало Королевство Нидерландов. Спонсором регистрации выставки является Maschio Gaspardo.

В этом году состав участников на 30 процентов пополнился компаниями, ранее не принимавшими участие в выставке. В целом, выставка охватывает самые актуальные сферы сельскохозяйственной отрасли и предоставляет широкий ассортимент продукции, среди которой оборудование для птицефабрик, тепличное оборудование и строительство парников под ключ, оборудование для животноводческой отрасли, субстраты, корма для животных и рыб, семена, минеральные удобрения, сельскохозяйственная техника и многое другое. Расширенно представлены: ирригационные системы, сельскохозяйственная техника для хлопководства, которое получило большое развитие в последние годы в Азербайджане. Сектор «Лабораторное оборудование» представляет микроскопы, аппараты, лабораторные приборы и оборудование, для повышения урожайности и регулярного исследования сельскохозяйственных культур: от веса до определения степени зараженности растений вредными веществами, процента содержания влажности и многое другое. Экспозиция сельскохозяйственной техники располагается как внутри Баку Экспо Центра, так и на открытой площадке. Здесь можно увидеть различные сельхозуборочные, землепашные, посевные машины, комбайны от таких производителей и дистрибьюторов как Гянджинский автомобильный завод, Azertexnika, «Клевер», «Ростсельмаш», «Гомсельмаш», Cansa, John Deer, ASENA KO, Amкodor и другие.

В этих секторах наравне с зарубежными производителями представлен бренд Made in Azerbaijan. Продукцию под этим брендом представляют компании из Азербайджана, среди которых есть постоянные участник (Agrosell, Гянджинский автомобильный завод, Kaspi Yıldız и многие другие), а также те, кто делают первые шаги в освоении сельхозрынка страны и ищут на выставке зарубежных партнеров для экспорта своей продукции. Среди дебютантов этого года азербайджанские компании Asena Ko, D.Fruits, Binе Agro, Buzovna Shitili, Azdynamics.

Не только участие, но и посещение единственной специализированной выставки в регионе, имеет принципиальное значение для всех компаний, чей бизнес связан с сельскохозяйственной промышленностью. Традиционно на каждую выставку CaspianAgro организовываются деловые туры из регионов страны с целью ознакомления предпринимателей Азербайджана с новыми технологиями и обмена опытом, являющиеся непременными условиями для производства высококачественной продукции. В этом году при содействии ОАО «Агролизинг» выставку посетят предприниматели и фермеры из 45 районов Азербайджана: Агджебеди, Агдаш, Акстафа, Ахсу, Балакен, Барда, Бейляган, Билясувар, Габала, Гах, Газах, Гаджигабул, Гядабей, Гейчай, Геранбой, Гусар, Гобустан, Губа, Гянджа, Джалилабад, Евлах, Зардаб, Закатала, Имишлы, Исмаиллы, Кюрдамир, Лянкяран, Масаллы, Нефтчала, Огуз, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Самух, Сиязань, Тертер, Товуз, Шамаха, Шамкир, Шабран, Шеки, Физули, Хачмас, Хызы, Уджар.

Выставки WorldFood Azerbaijan 2017 и CaspianAgro 2017 с 17 по 19 мая будут открыты только для профессионалов отрасли. На выставках работает детская зона, где детей можно доверить профессионалам из «Агиль и Бильги», которые занимают детей полезными и увлекательными занятиями. Среди партнеров выставок 2017 года туроператор Premier Tour, официальные гостиницы Qafqaz Point Hotel и Hyatt Regency.