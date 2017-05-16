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Экономика

В Департаменте местных доходов прошла встреча с налогоплательщиками 16.05.2017 10:09

В Департаменте местных доходов при Министерстве налогов прошла встреча с действующими в Баку предпринимателями, представителями общественных объединений и ассоциаций деловых людей, а также неправительственных организаций.

Об этом сообщается на сайте Минналогов. 

Целью встречи было обсуждение вопросов, связанных с применением законов о внесении изменений в Налоговый кодекс и о безналичных расчетах, решением Кабинета министров об электронной форме счета-фактуры и правилах его применения и учета, утвержденными Президентом Азербайджана правилами ведения учета доходов и расходов для налогообложения в общепите и розничной торговле, укреплением защиты прав предпринимателей в связи с «Месячником прав человека».

Выступивший на мероприятии советник министра налогов, гендиректор Департамента обслуживания налогоплательщиков и прозрачного налогового партнерства Алекпер Мамедов сказал, что с целью доведения до деловых людей сути произошедших в налоговом законодательстве изменений с начала текущего года ведется обширная просветительская и информационная работа. На электронные ящики всех налогоплательщиков направляются письма, готовятся буклеты, содержащие разъяснительную информацию, которые затем размещаются на сайте Минналогов, в социальных сетях и СМИ.

Принимая во внимание необходимость дополнительного информирования налогоплательщиков об изменениях в Налоговом кодексе и других соответствующих нормативно-правовых актах, составлен график встреч с предпринимателями, представителями общественных объединений и ассоциаций деловых людей, а также неправительственных организаций, крупными производителями, деловыми людьми, занятыми в экспорте и оптовой торговле, строительстве, транспорте и логистике, образовании, здравоохранении, общепите и розничной торговле. Согласно графику, предполагается проведение встреч до 19 мая в регионах страны и до 24 мая - в Баку.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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