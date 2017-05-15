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Экономика

В Азербайджане увеличились расходы населения на все категории товаров - Госкомстат 15.05.2017 12:30

В январе-апреле 2017 года населением Азербайджана на розничных торговых объектах было приобретено товаров на сумму в 10,2 млрд манатов.

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Госкомитета Азербайджана по статистике, в сравнении с аналогичным периодом 2016 года данный показатель увеличился на 1,7%.

За первые 4 месяца текущего года на приобретение продуктов питания, напитков и табачных изделий население потратило 5,161 млрд манатов, или 50,6% от общего объема затрат в объектах розничной торговли. Расходы на данную категорию товаров выросли по отношению к сопоставимому периоду прошлого года на 0,6%. 

Соответственно, 5,039 млрд манатов, или 49,4% составили затраты на товары непродовольственного назначения с ростом на уровне 2,7%.

4 млрд 610,4 млн манатов, или 45,2% населением потрачено в розничных торговых сетях на продукты, 1 млрд, 805,4 млн манатов, или 17,7% от всех расходов населения - на одежду, обувь и изделия из текстиля, 448,8 млн манатов, или 6,4% - на электротовары и мебель, 499,8 млн манатов, или 4,9% - на автомобильное топливо, 132,6 млн манатов, или 1,3% - на фармацевтическую и медицинскую продукцию, 81,6 млн манатов, или 0,8% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию, 1 млрд 866,6 млн манатов, или 18,3% - на прочие товары непродовольственного назначения.

За отчетный период 11,4% товаров было продано гражданам предприятиями со статусом юридических лиц (рост на 2,7% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года), 53,5% - частными предпринимателями (рост на 2,5% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года), а 35,1% - на рынках и ярмарках (этот показатель в сравнении с прошлогодним остается стабильным).

В январе-апреле этого года среднемесячный розничный товарооборот на душу населения составил 263,5 маната, что в номинальном выражении на 36 манатов превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

В целом средние затраты каждого жителя страны на продукты питания, напитки и табачные изделия составили за 4 месяца 133,2 маната, а на товары непродовольственного назначения – 130,3 маната в месяц.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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