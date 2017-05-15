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Экономика

Руководители портов мира соберутся в Азербайджане - ФОТО 15.05.2017 17:50

Делегация ЗАО «Бакинский международный торговый порт» приняла участие в прошедшей в индонезийском городе Бали ежегодной конференции Международной ассоциации портов (International Association of Ports and Harbors - IAPH), объединяющей свыше 300 представителей портов почти 90 стран мира.

Как передает 1news.az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, около 1 тыс. гостей мероприятия ознакомились со стендом Бакинского порта и получили подробную информацию о его деятельности, создаваемой Алятской зоне свободной торговли, хабовой концепции Азербайджана.

На сессии, проведенной в тот же день, гендиректор Бакинского порта Талех Зиядов выступил на тему «Влияние Азербайджана как большого хаба на евразийские коммуникации». Он поблагодарил всех, кто поддержал проведение следующей конференции IAPH в 2018 году в Баку, и зачитал приветственное послание Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, в котором подчеркивается внимание, уделяемое в Азербайджане развитию ненефтяного сектора, особенно проектам в рамках Великого Шелкового пути.

«В этом смысле осуществляемые в транспортной и логистической областях проекты имеют особое значение для Азербайджана и региона. Строительство современного Бакинского порта и создаваемая вокруг него зона свободной торговли имеют целью превратить нашу страну в транспортный и логистический центр региона. Верю, что у этого гигантского проекта, перевалочная мощность которого достигнет 25 млн тонн грузов и 1 млн контейнеров, будет прекрасное будущее», - говорится в послании Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой. 

Затем был показан короткометражный фильм, посвященный Азербайджану и Бакинскому порту. 

В рамках конференции в связи с  проведением  Бакинским портом в 2018 году ежегодной сессии состоялась пресс-конференция для местных и зарубежных СМИ. Также между Бакинским портом и Индонезийской портовой корпорацией  был подписан меморандум о взаимопонимании.

Предстоящая в Баку конференция на тему «Порты будущего: создание центров, ускорение связи» состоится 8-11 мая 2018 года и ставнет первым подобным мероприятием на пространстве СНГ. Как ожидается, в работе этой конференции примут участие порядка 1000 представителей международных организаций, руководителей портов, экспертов в области транспорта и логистики.

ЗАО «Бакинский международный торговый порт» является членом IAPH с 2010 года.

Ялчин Алиев, Э.Т.

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