Приоритетом экономического развития Азербайджана последних лет является интенсивное стимулирование ненефтяного сектора.

В это понятие входят такие важные отрасли, как информационные технологии, туризм, аграрный сектор и многое другое — то, что должно уменьшить зависимость нашей страны от нефтегазового сегмента. Сегодня правительство предпринимает действенные меры в продвижении на мировых рынках бренда Made in Azerbaijan, а сделать это без полноценной рыночной экономики просто невозможно.

Как получилось, что, будучи зажатой в тисках советской административной плановой системы, с экономикой, далекой от рыночной, всего за каких-то пару десятков лет развития страна сумела осуществить столь существенный рывок вперед и даже занять по ряду экономических показателей лидирующие позиции на постсоветском пространстве?

Как и чем объяснить успехи реформ практически во всех сегментах социально-экономической жизни, которые признают ведущие международные организации? И как получилось, что достичь всех этих успехов Азербайджан сумел, находясь фактически в состоянии войны с соседним государством, проводящим агрессивную политику?

Объяснение, конечно же, простое — всеми своими достижениями наша страна, прежде всего, обязана грамотной и взвешенной политике общенационального лидера Гейдара Алиева.

Обратимся к истории.

Хаос и упадок, отсутствие экономической стабильности и неумение управлять страной и выработать четкую стратегию развития в совершенно новых условиях, когда разладились связи между предприятиями бывшей советской индустрии и еще не были сформированы новые отношения с крупными компаниями развитых стран, незнание основ экономической науки и многое другое… Как часто за последние годы повторялись эти слова. Однако, каждый раз, окидывая взором, прошлое, мы находим что-то новое в событиях тех лет, анализируем прошедшее с иной, обогащенной новыми знаниями и опытом точки зрения.

Взять хотя бы вопрос инфляции. В последние годы в связи с изменением курса азербайджанской валюты к американскому доллару и евро заметно изменились и цены на внутреннем потребительском рынке. Повторимся — изменились заметно, но не катастрофически, и жизнь в стране течет в прежнем русле.

А теперь стоит сопоставить это незначительное повышение с 1763,5-ной инфляцией, которая была в начале 90-х и в предшествовавшие годы, и только тогда можно будет понять, насколько после развала Советского Союза была неуправляемой экономика Азербайджана. Полный ступор в большинстве предприятий страны, повальная безработица, отток высококлассных специалистов за рубеж, фронтовые окопы для молодых, полных жизненных сил парней и девушек вместо заводских станков и университетов — вот она реальность тех лет. И прежде чем приступать к построению новой экономической модели развития страны, следовало решить основную задачу приостановки военных действий, с чем Гейдар Алиев успешно справился в 1994 году. Лишь после этого можно было начать спокойно оценивать ситуацию и практически заново строить государство.

Сегодня нам может показаться нереальной статистика тех лет, но она официальная и правдивая.

По данным Государственного комитета статистики, в 1995 году внутренний валовой продукт Азербайджана составлял всего 2 млрд 134 млн манатов. И если принять во внимание, что в январе 2006 года в стране была проведена деноминация, то с учетом нового масштаба цен эта цифра будет примерно равна 426 млн 800 тысяч нынешних манатов. А если мы захотим узнать, каким был ВВП в долларах, то придется учесть тогдашний курс валюты, равный примерно 4900 манатам за доллар США. Получим четыреста тридцать пять с половиной миллионов, то есть, и это следует признать, — смешные цифры даже для такой небольшой страны, как Азербайджан.

И знаете какая еще статистика заслуживает внимания ввиду разительного контраста с данными сегодняшнего дня? В 1995 году в частном порядке и в кооперативах было произведено товаров и оказано услуг всего соответственно на 95,6 млн и 177,4 млн неденоминированных манатов. А по итогам 2016 года только по позиции «Частное производство товаров» было произведено товаров на сумму около трех миллиардов манатов.

Кстати, если мы затронули вопрос ВВП, то даже в 1995 году, когда вроде бы военные действия прекратились и страна должна была начать восстанавливаться, сдвинуть застопорившуюся махину экономики было совсем непросто. По многим параметрам, таким как оптовая и розничная торговля, транспорт, складское хозяйство и сфера связи и оказание социальных услуг, все еще наблюдались минусовые показатели роста. А по некоторым другим — производственный сектор, отельный и гостиничный бизнес и т.д., был зафиксирован полный нуль, и это означает, что либо этих сегментов как таковых в стране вообще не было, либо предприятия попросту не функционировали.

Сегодня приведенные цифры могут казаться неправдоподобными. И знаете почему? Да, республика в те годы только скинула оковы бывшей империи и сумела приостановить войну и вроде бы должна была быть экономически ослабленной, однако до этих событий она обладала огромным экономическим потенциалом, и потенциал этот как раз был сформирован в период руководства в Азербайджане Гейдара Алиева в годы Советского Союза. Но кризис и война смели даже это преимущество. А ведь преимущество было колоссальным. Именно в семидесятые годы закладывался фундамент экономики, который должен был обеспечить стране независимое существование после крушения Советского Союза.

Будучи прозорливым политиком и гением, Г.Алиев предвидел, что рано или поздно страна получит свою независимость, и уже тогда активно реформировал республику, чтобы она превратилась из советского захолустья в индустриально развитую. И что было бы со страной без этой подушки безопасности в виде сотен новых промышленных объектов? Только в семидесятых годах прошлого века по всей нашей стране (тогдашней союзной республике) было построено и сдано в эксплуатацию более трехсот крупных промпредприятий.

Десятилетиями позже благодаря усилиям Гейдара Алиева независимый Азербайджан стал интересен и для мировых гигантов нефтяной индустрии. Так, в 1994 году подписывается известный документ под названием «Контракт века», в котором приняли участие 13 компаний («Амоко», BP, «МакДермотт», «Юникал», ГНКАР, «ЛУКойл», «Статойл», «Эксон», «Туркия петроллары», «Пензойл», «Иточу», «Ремко», «Делта») из 8 стран (Азербайджан, США, Великобритания, Россия, Турция, Норвегия, Япония, Саудовская Аравия). Соглашение открыло путь к подписанию еще 26 соглашений с 41 нефтяной компанией из 19 стран.

С этого началось экономическое процветание Азербайджана. В короткие сроки в страну приезжают ведущие эксперты в области нефтедобычи, которые совместно с азербайджанскими специалистами начинают практически сызнова строить отрасль. Только благодаря этим компаниям открываются тысячи, десятки тысяч новых рабочих мест в сфере нефтедобычи. А ведь речь идет о совершенно иных стандартах, когда знание иностранного языка — это самое малое, чем должен обладать работник, которому предстояло осваивать современные технологии в этой области. Более того, инвестиции, вложенные в страну благодаря так называемому «эффекту мультипликатора», растеклись по всей экономике и дали старт развитию застоявшихся за долгие годы бездействия других отраслей. Так, существенный импульс получили, к примеру, строительная сфера, в которой уже в 1995 году был отмечен рост на 109%, а в 1996-м этот показатель достиг небывалых 210%. Тогда же, в 1995 году удалось стабилизировать финансовую сферу, где прекратился спад, а в последующие годы он регулярно рос.

Естественно, для оживления ненефтяных отраслей и внедрения рыночных основ в экономику Гейдару Алиеву пришлось инициировать процесс приватизации, которая осуществлялась в двух направлениях. С одной стороны, сельчанам были розданы земли бывших колхозов и совхозов, то есть стала проводиться земельная реформа, а с другой, в частные руки были переданы предприятия советской эпохи, большинство из которых к тому времени бездействовало и нужны были свободные денежные средства и предпринимательский подход, чтобы их запустить. Буквально в течение нескольких лет в Азербайджане были созданы 1600 акционерных обществ, немалая часть которых функционирует по сей день. А если какое-то из этих предприятий, не выдержав конкуренции, было выведено из рынка, то на их месте появились другие более современные и полезные стране объекты производства.

Говоря о той части истории современного Азербайджана, которая пришлась на период правления Гейдара Алиева, невозможно не упомянуть и о самой масштабной социально-экономической программе в ненефтяной сфере, которая заложила основу дальнейшей политики развития регионов страны. Речь идет о Государственной программе по борьбе с бедностью. И хотя на первый взгляд она носила социальный характер, однако предусматривала исключительно экономическую методику, поскольку благодаря документу впервые был проанализирован потенциал каждого района, социальное положение граждан и расписана программа улучшения жизненных условий в регионах и открытия там новых рабочих мест. В дальнейшем эта инициатива нашла продолжение в региональных программах социально-экономического развития Азербайджана.

В завершение хотелось бы заострить внимание вот на какой детали. Два раза Гейдар Алиев приходил к руководству Азербайджаном, и каждый раз ему удавалось поднимать страну до конкурентоспособного уровня.

Точно так же, как в годы СССР, Азербайджанская Республика стала одним из экономически независимых субъектов той страны и занимала в производстве лидирующие позиции, точно так же и в годы независимости заложенный этим человеком прочный административный и экономический фундамент позволил нашей стране громко заявить о себе уже на мировой арене. Это свидетельствует о том, что Гейдар Алиев по праву может считаться архитектором истинной независимости нашей страны.

Рауф НАСИРОВ

Источник: газета «Бакинский рабочий»