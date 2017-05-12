Azercell Telekom проводит новую выгодную кампанию для своих абонентов.

Так, с 11 мая 2017 года в рамках кампании «1001 смартфон» абонентам предоставляется возможность стать обладателями телефона LG Flex 2 и плюс LG часы в подарок. Заплатив всего лишь 45 AZN в месяц, абоненты смогут приобрести смартфоны с поддержкой 4G и плюс 5GB Интернет в подарок и делать звонки внутри страны по выгодной цене (1мин = 0.06AZN).

Отметим, что Azercell-кампании в рамках «1001 смартфон» будут продолжаться в течение всего лета.

Дополнительную информацию можно получить по адресу [email protected]

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