USD1.7026
EUR1.8544
RUB0.0293
Brent48.95
WTI46.16
Золото2 077.85
S&P 500 Index2 396.92
Nikkei 22519 898.87
Экономика
Bu xəbər
azərbaycanca

Минналогов и İMZA Group объявляют набор на совместный проект 100 Uğurlu Imza 10.05.2017 10:25

Учебный центр Министерства налогов Азербайджанской Республики и İMZA Group объявляют набор на бесплатные курсы АССА в рамках совместного проекта 100 Uğurlu Imza.

Выполнение важных задач, предусмотренных Сратегическими дорожными картами, утвержденными Указом Президента  Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года и направленными  на развитие основных отраслей национальной экономики, малого и среднего предпринимательства, а также на повышение транспарентности и стимулирование безналичных расчетов, диктует необходимость формирования молодых, квалифицированных специалистов в области финансов и бухгалтерии.

АССА - это программа, признанная на мировом уровне, рекомендованная ООН и Всемирным банком как основа для глобальной квалификации в сфере финансов и бухгалтерии. АССА  также признана крупнейшими корпорациями и аудиторскими фирмами, что обеспечивает гибкий выбор путей для карьерного развития в любом секторе бизнеса.

Cовместный проект Учебного центра Министерства налогов Азербайджана и İMZA Group ставит перед собой задачу вдохновить и мотивировать 100 молодых и талантливых людей на получение международной квалификации.

Участники программы, успешно сдавшие экзамены и прошедшие сертификацию, приобретут конкурентное преимущество в глазах работодателей.

Дорога к получению АССА - это долгий и тяжелый путь длиною в 14 экзаменов, средней продолжительностью 3-4 года. Сегодня многие талантливые молодые люди отказываются от мечты получить эту квалификацию, так как это достаточно дорогостоящий процесс.

100 Uğurlu Imza  дает шанс каждому, кто сегодня видит свое становление как профессионала в Азербайджане и связывает свое профессиональное будущее с нашей страной.

В рамках программы планируются встречи с руководителями ведущих предприятий в формате мастер-классов, а также дополнительные занятия для формирования всестороннего развития кандидатов.

Для проекта будут отобраны 100 лучших представителей молодежи, занятия будут проводиться инструкторами в современных учебных центрах İmza Group. По окончании тренинга в Учебном центре Министерства налогов будет проведен экзамен.

Надеемся, что 100 Uğurlu Imza станет платформой, где молодые талантливые люди смогут получать новые знания, встречаться с будущими работодателями, осуществлять совместные проекты, формируя таким образом новое бизнес-сообщество.

 Для регистрации необходимо заполнить форму заявки  и выслать резюме.

Форма заявки:

AZ:  https://goo.gl/forms/FbKmxUpvK2GKiP753

ENG:  https://goo.gl/forms/NI6wmyQX7GdtVtdF3

РУС: https://goo.gl/forms/BzWMQD9LuN8A5H0L2

Резюме с пометкой 100 Ugurlu Imza в теме необходимо выслать на  office@imzagroup.az  и pervin.alekperova@imzagroup.az.

Для дополнительной информации необходимо обращаться по телефонам: +994123100908, +994702704692 - Парвин Алекперова, +994702494692  - Нигяр Сариева.

Последний срок подачи - 5 июня 2017 года.

На правах рекламы

582количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
В ходе проходящей в Москве акции «Бессмертный полк» армянская диаспора прибегла к провокации - ФОТО - ВИДЕОГлавные звезды сериала «Cesur ve Güzel» разругались на съемках – ФОТО95-летний ветеран Александр Гритченко: «Нигде с такой заботой не относятся к ветеранам ВОВ, как в Азербайджане»Футболисты мадридского «Реала» поиздевались над бывшим наставником «Габалы»Полуфинальное выступление Dihaj на конкурсе «Евровидение 2017» - ВИДЕОДень Победы в Баку: у Мемориала воинской славы вспоминают героев Великой Отечественной войны – ФОТОDihaj в финале «Евровидения 2017»: названа первая конкурсная десятка финалистов - ВИДЕОДжанлука Вакки: «До скорой встречи, Баку!» - ФОТОСМИ: в Запорожье на «Бессмертный полк» принесли портреты героев «Игры престолов» - ФОТОГран-при Сочи: Невидимые герои Формулы 1 из Азербайджана, или Как корреспондент 1news.az стал маршалом на 1 день - ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

10 мая10:55 Президент Азербайджана посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева – ФОТО10:51 Dihaj: «Большое спасибо всем за поддержку!» - ФОТО - ВИДЕО10:45 Воплощение завещаний общенационального лидера Гейдара Алиева10:25 Минналогов и İMZA Group объявляют набор на совместный проект 100 Uğurlu Imza10:08 Во время трансляции «Евровидения» армянский диктор не объявил Азербайджан10:07 Ливия не нашла деньги и не приедет на Исламиаду в Баку10:07 В Германии прошли мероприятия, посвященные 200-летию основания немецких поселений в Азербайджане - ФОТО09:56 Официальный курс маната ко всем валютам на 10 мая09:41 ВС Армении нарушили режим прекращения огня, используя минометы09:38 Посольство Азербайджана в США провело в Вашингтоне Праздник цветов - ФОТО09:33 Стоимость нефти марки Brent опустилась до $4909:08 «Пастор-экзорцист», сжегший женщину в Никарагуа, получил 36 лет тюрьмы09:06 Посетители Московского зоопарка с «птичьими» фамилиями получат скидку08:00 NYT: Коми воспринял новость о своем увольнении как розыгрыш07:00 Глава южнокорейского КНШ заявил, что армия готова к «провокациям» от КНДР