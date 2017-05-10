Учебный центр Министерства налогов Азербайджанской Республики и İMZA Group объявляют набор на бесплатные курсы АССА в рамках совместного проекта 100 Uğurlu Imza.

Выполнение важных задач, предусмотренных Сратегическими дорожными картами, утвержденными Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 6 декабря 2016 года и направленными на развитие основных отраслей национальной экономики, малого и среднего предпринимательства, а также на повышение транспарентности и стимулирование безналичных расчетов, диктует необходимость формирования молодых, квалифицированных специалистов в области финансов и бухгалтерии.

АССА - это программа, признанная на мировом уровне, рекомендованная ООН и Всемирным банком как основа для глобальной квалификации в сфере финансов и бухгалтерии. АССА также признана крупнейшими корпорациями и аудиторскими фирмами, что обеспечивает гибкий выбор путей для карьерного развития в любом секторе бизнеса.

Cовместный проект Учебного центра Министерства налогов Азербайджана и İMZA Group ставит перед собой задачу вдохновить и мотивировать 100 молодых и талантливых людей на получение международной квалификации.

Участники программы, успешно сдавшие экзамены и прошедшие сертификацию, приобретут конкурентное преимущество в глазах работодателей.

Дорога к получению АССА - это долгий и тяжелый путь длиною в 14 экзаменов, средней продолжительностью 3-4 года. Сегодня многие талантливые молодые люди отказываются от мечты получить эту квалификацию, так как это достаточно дорогостоящий процесс.

100 Uğurlu Imza дает шанс каждому, кто сегодня видит свое становление как профессионала в Азербайджане и связывает свое профессиональное будущее с нашей страной.

В рамках программы планируются встречи с руководителями ведущих предприятий в формате мастер-классов, а также дополнительные занятия для формирования всестороннего развития кандидатов.

Для проекта будут отобраны 100 лучших представителей молодежи, занятия будут проводиться инструкторами в современных учебных центрах İmza Group. По окончании тренинга в Учебном центре Министерства налогов будет проведен экзамен.

Надеемся, что 100 Uğurlu Imza станет платформой, где молодые талантливые люди смогут получать новые знания, встречаться с будущими работодателями, осуществлять совместные проекты, формируя таким образом новое бизнес-сообщество.

Для регистрации необходимо заполнить форму заявки и выслать резюме.

Форма заявки:

AZ: https://goo.gl/forms/FbKmxUpvK2GKiP753

ENG: https://goo.gl/forms/NI6wmyQX7GdtVtdF3

РУС: https://goo.gl/forms/BzWMQD9LuN8A5H0L2

Резюме с пометкой 100 Ugurlu Imza в теме необходимо выслать на office@imzagroup.az и pervin.alekperova@imzagroup.az.

Для дополнительной информации необходимо обращаться по телефонам: +994123100908, +994702704692 - Парвин Алекперова, +994702494692 - Нигяр Сариева.

Последний срок подачи - 5 июня 2017 года.

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