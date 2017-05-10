Министерство экономики Азербайджана провело расследование с целью установления факта незаконной деятельности на оккупированных азербайджанских территориях компании Grand Thronton Armenia, являющейся дочерней структурой компании Grand Thronton, центральный офис которой находится в Лондоне.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Минэкономики, в ходе расследования выяснилось, что Grand Thronton Armenia проводила аудит большинства проектов, осуществлявшихся фондом «Хаястан» на оккупированных территориях Азербайджана в 2015 году.

В связи с этим представитель компании Grand Thronton İnternational Ltd по Азербайджану был приглашен в министерство, где ему была предоставлена информация о связях компаний Grand Thronton Armenia и Grand Thronton France с армянским фондом «Хаястан», запрете незаконной экономической и прочих видов деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, о том, что такая деятельность противоречит международному праву и законодательству Азербайджана, незаконной деятельности фонда «Хаястан» на оккупированных территориях Азербайджана и об информировании Минэкономики о расследовании этого вопроса.

В итоге из центрального офиса компании в армянский филиал было направлено письмо, в котором указывается недопустимость незаконной деятельности на оккупированных азербайджанских территориях, до сведения армянского филиала доводится жесткая реакция на это азербайджанской стороны и всем филиалам компании предписывается соблюдать обязательные требования, в противном же случае они будут выведены из сети компании.