Государственная администрация гражданской авиации Азербайджанской Республики и Межгосударственный Авиационный Комитет (МАК - штаб-квартира г.Москва), исполнительный орган Межгосударственного совета по авиации и использованию воздушного пространства (Межгоссовет - штаб-квартира г.Баку), подписали соглашение о взаимодействии в области расследования и предотвращения авиационных происшествий, а также протокол о сотрудничестве в области образования, сертификации авиационной техники и аэродромов.

Соглашение было подписано 10 мая в штаб-квартире Межгоссовета президентом Межгоссовета, председателем МАК доктором технических наук, профессором, лауреатом премии ИКАО им. Эдварда Уорнера Татьяной Анодиной и директором администрации Арифом Мамедовым.

Подписание Соглашения позволит обеспечить выполнение Приложения 13 к «Конвенции о международной гражданской авиации» (Чикагская Конвенция) и реализовать принцип независимости органа расследования авиационных происшествий. Это полностью соответствует стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), членом которой Азербайджанская Республика является с 1992 года, сказала Татьяна Анодина.

Подписанное в Баку соглашение, составленное в соответствии с «Конвенции о международной гражданской авиации» (Чикагская Конвенция) и «Руководства по региональной организации по расследованию авиационных происшествий и инцидентов» (Документ ИКАО 9946), позволит использовать огромный международный опыт и ресурсы МАК в независимом расследовании авиационных происшествий. Являясь участником «Межгосударственного Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства» от 30 декабря 1991 года Азербайджанская Республика активно сотрудничает с МАК и Межгоссоветом в различных сферах для обеспечения безопасной и эффективной деятельности гражданской авиации, отметила профессор Т.Анодина.

Очень важными подписанные документы назвал и директор Государственной администрации гражданской авиации Ариф Мамедов. Он напомнил, что штаб-квартира Межгосударственного Совета по авиации и использованию воздушного пространства с 2015 года находится в Баку. Это способствует тесному взаимодействию между нашей страной и Межгоссоветом/ МАК, с которым мы сотрудничаем более 25 лет. Наше взаимодействие с Межгоссоветом/МАК основано на многочисленных документах, подписанных между нами. Подписанное сегодня соглашение будет способствовать подготовке Азербайджаном своих кадров. МАК оказывает нам поддержку в подготовке новых специалистов, прохождении практики в Национальной академии авиации Азербайджана для того, чтобы наши специалисты хорошо усвоили вопросы сертификации, сказал Ариф Мамедов.

В целях развития международных отношений, деловых связей и туризма, используя высокопрофессиональную научно-техническую базу Национальной академии гражданской авиации Азербайджана и других образовательных центров стороны разработают программу реализации международной системы профессионального образования.

АЗЕРТАДЖ