«Министерство здравоохранения внимательно относится к качеству всех импортируемых в Азербайджан лекарственных препаратов».

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Элсевяр Агаев.

Замминистра выразил отношение к утверждениям некоторых депутатов Милли Меджлиса о том, что лекарства китайского производства ввозятся в страну под видом произведенных в Европе.

По его словам, разрешение на импорт лекарств выдается лишь после проверки каждой серии в Центре аналитической экспертизы.

«Кроме того, есть принятые во всем мире правила: любой производитель может производить свою продукцию в Китае или в любой другой стране. Ведущие европейские компании могут производить лекарства в Китае, Южной Корее из-за дешевой рабочей силы. При наличии официальной лицензии выдается разрешение на их импорт в Азербайджан», - сказал он.

Говоря о качестве произведенных в Китае лекарств, замминистра отметил, что большинство европейских компаний использует китайское сырье.

«Основной источник сырья на мировом рынке лекарственных препаратов производится в Китае», - подчеркнул он.

Ялчин Алиев, Э.Т.