В связи с проведением в Баку IV Игр исламской солидарности большинство граждан из различных регионов страны, а также зрители из Грузии предпочитают прибывать в столицу Азербайджана именно железнодорожным транспортом.

По сообщению пресс-службы ЗАО «Азербайджанские железные дороги», по этой причине с 1 мая на пассажирских поездах, следующих в Баку, наблюдается высокая плотность.

Так, если в обычные дни пассажирскими поездами внутри страны пользуется 2000-2500 пассажиров, то в последние дни эта цифра составляет 3000-3500 человек.

В то же время пассажиропоток на скоростном поезде Баку-Тбилиси-Баку вырос по сравнению с обычными днями на 10-15%.

В связи с увеличением плотности пассажиропотока к составам, движущимся внутри страны, ежедневно обеспечивается прицепка дополнительных вагонов в необходимом количестве.

Ялчин Алиев, Э.Т.