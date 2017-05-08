7 мая международное рейтинговое агентство Moody’s объявило рейтинг Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, агентство подтвердило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне «Ba1», в то время как прогноз по рейтингу сохранен как «негативный».

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ведет отсчет своей деятельности с 1900 года.

Moody’s Investors Service является одним из наиболее уважаемых и широко используемых в мире источников кредитных рейтингов, аналитических исследований и материалов по анализу рисков.

С помощью рейтингов агентства и его аналитических исследований отслеживаются долговые обязательства, охватывающие более 110 стран, порядка 12 000 корпоративных эмитентов, 25 000 публично-правовых эмитентов, а также более 106 000 обязательств структурированного финансирования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.