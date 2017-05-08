USD1.7026
EUR1.8683
RUB0.0294
Brent49.58
WTI46.63
Золото2 090.88
S&P 500 Index2 399.29
Nikkei 22519 895.70
Экономика

Moody’s озвучил рейтинг Азербайджана 08.05.2017 11:31

7 мая международное рейтинговое агентство Moody’s объявило рейтинг Азербайджана.

Как сообщает 1news.az, агентство подтвердило суверенный кредитный рейтинг Азербайджана на уровне «Ba1», в то время как прогноз по рейтингу сохранен как «негативный».

Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service ведет отсчет своей деятельности с 1900 года.

Moody’s Investors Service является одним из наиболее уважаемых и широко используемых в мире источников кредитных рейтингов, аналитических исследований и материалов по анализу рисков.

С помощью рейтингов агентства и его аналитических исследований отслеживаются долговые обязательства, охватывающие более 110 стран, порядка 12 000 корпоративных эмитентов, 25 000 публично-правовых эмитентов, а также более 106 000 обязательств структурированного финансирования.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

283количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Арестована группа военных и гражданских, сотрудничавших с армянскими спецслужбами с целью терактов в БакуМанана показала в Instagram подросшую дочку-красавицу – ФОТОЗа сутки более 520 водителей были оштрафованы за нарушение запрета на движение по «Полосам Исламских игр» - ВИДЕОВ сеть попали снимки горевшего живьем человека во время беспорядков в Венесуэле - ФОТО - ВИДЕООфициальный итог: Макрон стал президентом Франции с 66% голосов - ФОТО - ОБНОВЛЕНОDihaj на красной дорожке церемонии открытия «Евровидения 2017» - ФОТО«Арсенал» уверенно обыграл «Манчестер Юнайтед» - ФОТО - ВИДЕОИран пообещал уничтожить в Саудовской Аравии всё, кроме святых местDaily Express: в случае ухода Конте «Челси» возглавит Леонид СлуцкийЕдинственный в Азербайджане генерал-полковник Советской армии готовится к 9 мая - ВИДЕО

НОВОЕ НА САЙТЕ

8 мая11:59 Фахрия Эвджен продолжает ревновать Бурака Озчивита к Виктории Боне - ФОТО11:31 Moody’s озвучил рейтинг Азербайджана11:18 Баку – в первой пятерке у российских туристов на 9 мая11:11 Джанлука Вакки выступил в Баку с диджейской программой - ФОТО11:00 Jeep Renegade поступил в продажу в Азербайджане - ФОТО10:55 Иран приглашает другие страны к участию в карабахском урегулировании – Мубариз Ахмедоглу10:51 Dihaj встретилась с соотечественниками в Киеве – ФОТО10:42 Официальный курс маната ко всем валютам на 8 мая10:19 Отец Ле Пен назвал причины поражения своей дочери на выборах10:15 Dihaj на красной дорожке церемонии открытия «Евровидения 2017» - ФОТО10:07 Сегодня в Азербайджане стартуют Исламские Игры10:07 ВС Армении из крупнокалиберных пулеметов обстреляли азербайджанские позиции10:00 10 лет успеха: компания Baker Tilly Азербайджан торжественно отметила свое 10-летие – ФОТО09:44 Президент Армении отправился на оккупированные территории Азербайджана09:36 Официальный итог: Макрон стал президентом Франции с 66% голосов - ФОТО - ОБНОВЛЕНО