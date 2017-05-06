6 мая в Баку состоялось открытие Азербайджано-болгарской торгово-промышленной палаты.

Торгово-промышленная палата (ТПП) будет координировать работу деловых кругов по существующим и перспективным бизнес-планам, послужит налаживанию и углублению более тесных отношений между азербайджанскими и болгарскими предпринимателями.

В церемонии открытия ТПП приняли участие вице-президент Болгарии Илиана Йотова, посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова, посол Болгарии в Азербайджане Майя Христова, руководство Азербайджано-болгарской и Болгаро-азербайджанской торгово-промышленных палат, Министерства экономики Азербайджана, Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и другие официальные лица.

Председатель Болгаро-азербайджанской торгово-промышленной палаты Димитар Братанов напомнил, что за последние 3 года Торгово-промышленная палата приняла активное участие в успешной реализации нескольких проектов в Азербайджане. «Среди них следует особо отметить открытие завода по производству велосипедов İSMA BİKES. Проект этого производственного предприятия, построенного на территории села Дияллы, расположенного в 6 километрах от города Исмаиллы, был реализован в рамках сотрудничества с Софийским велосипедным заводом», - сказал он. Руководитель ТПП сообщил также, что палата планирует продолжить успешное сотрудничество с Бакинским славянским университетом, в котором функционирует отделение болгарского языка и литературы, а также Центр болгарского языка и литературы.

Вице-президент Болгарии Илиана Йотова сказала, что программа пребывания в Азербайджане, помимо участия в работе IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, включает и другие встречи. «В ходе вчерашней встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и первой леди Мехрибан Алиевой мы пришли к общему мнению, что азербайджано-болгарские отношения должны быть на гораздо более высоком уровне, чем находятся на данном этапе. У нас существует различные идеи по части развития экономического сотрудничества, в частности, в сельском хозяйстве. Наше двустороннее отношение охватывает различные сферы, в том числе политическую, энергетическую и культурную. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла активное участие и внесла большой вклад в реализацию культурного проекта в Велико-Тырново, что, конечно, способствовало дальнейшему сближению наших стран», - сказала вице-президент Болгарии.

Заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев отметил, что после восстановления независимости Азербайджан вновь начал налаживать тесные экономические связи с Болгарией. «Экономические отношения между Азербайджаном и Болгарией динамично развиваются. Помимо этого, есть большой потенциал для дальнейшего развития и углубления торгово-экономических отношений между двумя странами. Одним из приоритетов экономического развития нашей страны является стимулирование экспортного потенциала Азербайджана и пропаганда товаров под национальным брендом Made in Azerbaijan. Думаю, что, успешная работа Азербайджано-болгарской торгово-промышленной палаты послужит установлению более тесных деловых связей, признанию взаимных брендов», - сказал С.Бабаев.