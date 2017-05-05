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Экономика

С начала года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил более миллиона пассажиров 05.05.2017 12:44

За период январь-апрель 2017 года Международный аэропорт Гейдар Алиев обслужил 1 миллион 62 тысячи пассажиров, что на 36% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Как  сообщает пресс-служба Международного аэропорта Гейдар Алиев, на долю национального авиаперевозчика AZAL пришлось 594 тысячи всех пассажиров, из которых 158 тысяч были перевезены на внутренних рейсах в Нахчыван, Гянджу и Габалу.

904 тысячи пассажиров (85%) зафиксированы на международных рейсах. 48,2% от общей доли международных перевозок аэропорта пришлись на долю «Азербайджанских Авиалиний», 51,8% - иностранных авиаперевозчиков.

Стамбул, Москва, Дубай и Киев по-прежнему возглавляют список самых популярных международных направлений – пассажиропоток в эти города составил 62% от общего числа. Среди популярных направлений также числятся Тегеран, Тбилиси, Доха и Санкт-Петербург (12% пассажиропотока).

На текущий момент Международный аэропорт обслуживает 28 авиакомпаний, из них пять лоукостеров.

Новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1) был сдан в эксплуатацию в апреле 2014 года. Его общая площадь составляет 65 тыс. кв.м.

Международному аэропорту Гейдар Алиев была присвоена престижная категория «4 Звезды» от Skytrax, являющейся  влиятельной британской консалтинговой компанией, специализирующейся на изучении качества предоставляемых услуг различными авиакомпаниями и аэропортами во всем мире.

В марте текущего года Бакинский аэропорт также возглавил список самых лучших по уровню предоставляемых услуг среди всех аэропортов России и стран СНГ по версии Skytrax World Airport Awards.

К.М., Э.Т.

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