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Экономика

Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие в зарубежных офисах 05.05.2017 19:04

Caspian Energy выставляет на продажу долевое участие во вновь создаваемых и возобновляющих свою деятельность зарубежных офисах.

Как сообщили в Caspian Energy, продажи пройдут в 3 этапа.

«Учитывая многочисленные обращения представителей крупных компаний и организаций, желающих издавать журнал Caspian Energy на языке стран, в которых они осуществляют деятельность, а также представлять в этих странах интересы Caspian European Club и Caspian American Club, руководством Caspian Energy принято решение о продаже долевого участия во вновь создаваемых и возобновляющих свою деятельность зарубежных офисах в более чем 50 странах мира. На первом этапе на продажу будут выставлены 80% долевого участия в проектах Caspian Energy в России, Казахстане, Туркменистане и Иране, а также 50% долевого участия в проектах в Украине и Турции. На втором этапе на продажу будет выставлено долевое участие в проектах стран ЕС. На третьем этапе на продажу будет выставлено долевое участие в проектах в странах Ближнего Востока, Центральной Азии, Северной и Южной Америки», - заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club и Caspian American Club Тельман Алиев.

По его словам, «совладельцы зарубежных офисов получат большие возможности и привилегии, которые позитивно отразятся на их дальнейшей деятельности в соответствующих странах и за их пределами. Зарубежные офисы будут осуществлять независимую деятельность, получат право издания журнала Caspian Energy, содержание которого может отличаться от основного издания, а также право проведения мероприятий под эгидой Caspian European Club, Caspian American Club и Caspian Energy, в том числе ежемесячных бизнес-форумов, круглых столов, тренингов, семинаров и CEO-lunch, ежегодных Caspian Energy Forum и Caspian American Forum, а также церемоний вручения международных премий, и смогут интегрировать свою информацию в многочисленные интернет-проекты caspianenergy.media, caspianenergy.news, caspianenergy.info, caspianenergy.photo, caspianenergy.tv и т.д.». При этом, отметил он, «состав членов правления Caspian European Club и Caspian American Club за рубежом будет сформирован из руководителей компаний, представляющих разные сектора экономики в соответствующих странах».

Тельман Алиев подчеркнул, что «зарубежные офисы, однако, должны будут придерживаться определенных стандартов, отраженных в лицензионном соглашении».

Р.Д., И.А.

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