Поддержка США необходима для успешного завершения проекта «Южный газовый коридор».

Как сообщает пресс-служба посольства Азербайджанской Республики в США, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Натиг Алиев, выступая на семинаре на тему «Региональное развитие в Каспийском бассейне: энергетический коридор Азербайджана, Казахстана и Турции».

Данный семинар прошел в рамках проходящей в Хьюстоне конференции по технологиям на море.

Министр подчеркнул стратегическую значимость реализуемого в настоящее время проекта «Южный газовый коридор», его роль в обеспечении энергетической безопасности Европы и социально-экономическом развитии стран региона.

В своем выступлении он рассказал об энергетическом потенциале Азербайджана, достигнутых страной успехах и реализуемых инфраструктурных проектах. Н.Алиев подчеркнул роль американских компаний в доставке азербайджанских энергоресурсов на мировые рынки и отметил новые возможности сотрудничества в данной области.

В ходе визита азербайджанский министр также провел встречи с рядом официальных лиц США и представителями крупнейших мировых нефтяных компаний.

Ялчин Алиев, Э.Т.