Группе журналистов из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Украины повезло остановиться в роскошном отеле Palazzo Versace в рамках пресс-тура, организованного дубайской авиакомпанией flydubay.

Знакомство с отелем началось сразу по прибытию: дело в том, что при входе в холл вас встречает не только роскошь «от Версаче», но и совершенно особый, изысканный и тонкий аромат, который мгновенно рождает ассоциацию. А именно: «Palazzo Versace» - отель с ощущаемой аурой». Этот аромат впитывается в ваше подсознание навсегда, и думается, что такая «ароматерапия» - очень тонкий прием создателей отеля, ведь запахи, как известно, навсегда остаются в памяти, рождая поток воспоминаний и ассоциаций.

Отель расположен вдоль берега Дубайского залива и похож на итальянский дворец, его архитектура сочетает в себе неоклассический стиль с едва уловимыми чертами арабской архитектуры. При этом он весь – в стиле Versace, причем, в прямом смысле: здесь все, от мозаики ручной работы, украшающей полы, стены и потолки, до … посуды в номерах – «от Версаче». Здесь нет вычурности, а есть именно роскошь, прикасаясь к которой, начинаешь иначе ощущать самое себя.

При входе в отель рассыпается световыми бликами люстра из богемского стекла, в кружевных изгибах которой угадывается флористический узор модного дома Versace. Он становится заметен, если посмотреть на люстру снизу. Каждая деталь люстры изготовлена вручную в Чехии, а весит она целых три тонны.

Высокие кессонные потолки, настенные и потолочные фрески, напольная мозаика, ландшафтные сады с фонтанами, прудами и бассейнами, изысканная мебель ручной работы. Как позже рассказала нам менеджер по PR отеля Ионела Савесчу (Ionela Savescu), дизайн интерьеров отеля создавался под руководством Алана Ровера, правой руки Донателлы Версаче, он же занимался организацией пространств, курировал выбор мебели и тканей. Так что все ткани и мебель для интерьеров 215 номеров и люксов, а также 169 апартаментов были разработаны и изготовлены Домом Versace специально для отеля Palazzo Versace в Дубае. Здесь все предметы интерьера, постельное белье и обивка мебели украшены эксклюзивными мотивами Дома Versace. Пол парадного зала лобби покрыт мозаичным узором, площадью 1000 кв. метров. Среди оттенков, выбранных креативным директором итальянского модного дома, преобладает бежевый, золотистый с яркими акцентами бирюзового, нежно-голубого и кораллового.

Кстати, этажи отеля имеют свой цвет: со 2 по 8 – фиолетовый, то есть, здесь весь коридор выдержан в этой гамме. А ковры здесь невероятно мягкие и пушистые: это ощущаешь при каждом шаге, нога буквально «утопает» в покрытии. Девятый этаж отеля – золотой, здесь все выдержано в этом цвете. Коридоры резиденции – голубые.

Номера журналистам предоставили с видом на залив реки Дубай-Крик, и, глядя из окна на причал и самый большой бассейн отеля (конечно, с изображением той самой знаменитой Медузы), я каждый раз поражалась тому, как удачно отель вписался в центр Culture Village (Культурной деревни) Дубая. Да, отель находится в центре города: меньше, чем в 15 минутах езды от международного аэропорта Дубая, и в 10 минутах - от знаменитого небоскреба «Бурдж-Халифа» и района Даунтаун Дубай.

Нам, конечно же, устроили экскурсию по отелю, и было, чему поразиться еще раз. Все шесть ресторанов отеля (в трех из них - Vanitas , Enigma и Giardino – для журналистов были организованы ужины с руководством отеля) оборудованы открытой террасой, что создает некую похожесть с внутренними двориками стиля палаццо.

Три бассейна – все открытые – отличаются не только размерами, но и формой, но при этом все украшены мозаикой и окружены пальмами.

Нам также удалось побывать в одном из люксов Palazzo Versace площадью 214 кв. м. Здесь каждый элемент декора можно расписывать отдельно, и каждый раз поражаться фантазии дизайнера Версаче. Кстати, все ванные комнаты здесь отделаны карраским мрамором и выложенной вручную мозаикой на стенах. Кроме того, в каждом из номеров - уникальная дизайнерская мебель, разработанная Домом Versace.

Рассказали нам и об открывшемся в отеле джаз-баре Q’s Bar & Lounge, который укрепил позиции Palazzo Versace как одной из главных достопримечательностей района Culture Village. Дело в том, что это – не только первый джаз-бар в Дубае, но и первый в мире бар, который курирует легенда джаза, обладатель 27 премий «Грэмми» Куинси Джонс. Сцене Q’s могут позавидовать лучшие залы мира: каждые два-три месяца здесь сменяются хедлайнеры, одобренные Джонсом. Живая музыка в помещении, оборудованном в стиле гостиной, с постоянно меняющимся составом звезд нового поколения – одна из причин провести здесь каждый вечер.

Отметим, что этот отель стал вторым гостиничным решением модного дома — первый одноименный отель был открыт на Золотом побережье Австралии в 2000 году.

В целом, отель Palazzo Versace оставил очень многогранное послевкусие: ты будто побывал в роскошной сказке, аромат которой останется с тобой уже навсегда.

Натали Александрова