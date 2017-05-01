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Экономика

QUARTZ: Глобальная экономика – это экономика Азербайджана 01.05.2017 15:47

«Какая из стран мира самая «нормальная» с экономической точки зрения? Ответ может вас удивить. Это не США, Китай, Индия, Германия или какая-либо другая крупная и влиятельная страна. Это Азербайджан».

С таких слов начинается статья репортера Дэна Копфа на сайте американского онлайн-журнала о бизнесе QUARTZ.

Дэн Копф, специалист в экономике и рынках, окончил Лондонскую школу экономики и имеет степень магистра.

«Зависимая от нефти нация в 10 млн человек, живущая на пересечении Азии и Европы, представляет собой наиболее «экономически нормальное» место на Земле», - пишет Дэн Копф в своей статье, в которой проводятся параллели между 156 странами по пяти ключевым экономическим параметрам.  

По всем показателям, кроме торговли, Азербайджан идет наравне с четверкой ведущих государств по принципу соответствия глобальной экономике.

Также Азербайджан близок к мировым показателям по ожидаемой продолжительности жизни: в Азербайджане этот показатель равен 70,9 годам против мирового показателя в 71,7 лет. Положительны показатели и в вопросе урбанизации: средний мировой показатель числа людей, живущих в городах, составляет 53,9%, а в Азербайджане - 54,6%.

Диаграмма ниже показывает 10 стран, показатели которых наиболее близки к мировым экономическим показателям. Чем ниже показатель, тем больше страна близка к глобальным средним экономическим показателям.

Для анализа QUARTZ использовал данные Всемирного банка и американского фонда «Наследие» (Heritage Foundation). В процессе приведения данных к единому стандарту для возможности сравнения использовался метод Z-скоринга.

Согласно анализу, наименее «нормальными» странами оказались Украина, Йемен и Судан, где высок уровень бедности и есть большая подверженность инфляции. Однако такие богатые страны с большим объемом торгового оборота, как Сингапур, Катар и Гонконг, также оказались далеки  от глобальных норм. 

Автор делает оговорку, что сделанные выводы, безусловно, во многом зависят от тех данных, которые были взяты за основу. При этом он отмечает, что исследователи хотели бы взять для сравнения такие показатели, как уровень бедности и неравенства, однако эти данные недоступны во многих странах.

Даже те пять принципов экономики, которые были использованы для проведения анализа, недоступны в 40 странах мира из общего числа в 196 стран.  

Таблица ниже представляет собой рейтинг выбранных стран согласно их глобальному уровню «нормальности».

С оригиналом публикации можно ознакомиться в разделе NewsHub:

QUARTZ: The global economy isn’t like your country’s economy – it’s like Azerbaijan’s

Елена Остапенко, Э.Т.

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