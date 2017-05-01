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Экономика

Бакинский международный морской портовый комплекс передан Минэкономики 01.05.2017 14:25

Решением Кабинета министров Азербайджана дирекция Бакинского международного морского торгового портового комплекса передана в подчинение Министерства экономики Азербайджана.

Соответствующий документ опубликован в официальной печати.

Согласно решению Кабмина, портовый комплекс включен в список учреждений, находящихся в подчинении Минэкономики, но не входящих в структуру министерства. В частности, претерпел изменения «Список учреждений, находящихся в подчинении Министерства экономики, но не входящих в его структуру».

Отметим, что вышеуказанные поправки связаны с ликвидацией Министерства транспорта и созданием на базе двух министерств – Минтранспорта и Министерства связи и высоких технологий - Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.

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Алена Салаева, Г.Р.

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