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Экономика
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За 10 лет в экономику Азербайджана было вложено более $130 млрд – Помощник Президента АР 26.04.2017 09:57

Азербайджан за короткий период времени превратился в страну со средним уровнем дохода, полностью была обновлена социально-экономическая инфраструктура, в рейтинге глобальной конкурентоспособности занял 37-е место.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в статье помощника Президента АР по экономическим реформам Натига Амирова, опубликованной в газете «Азербайджан».

По его словам, в 2003-2014 годах были продолжены глубокие экономические реформы, экономика АР превратилась в одну из самых быстроразвивающихся экономик мира.

«За эти годы экономика Азербайджана выросла в 6 раз, национальный доход на душу населения – более чем в пять раз», - отметил он.

В публикации указывается, что с целью улучшения инфраструктуры и социальных услуг, обеспечения последовательного развития регионов, ненефтяного сектора в 2004-2013 годах были реализованы две пятилетние программы.

«За 10-летний период реализации программ внутренний валовой продукт увеличился в 3,2 раза, в том числе ненефтяной сектор – в 2,6 раза, промышленность – в 2,6 раза, сельское хозяйство – в 1,5 раза, инвестиции – в 6,5 раза, доходы граждан – в 6,5 раза, средняя заработная плата – в 5,5 раза», - говорится в материале.

В статье отмечается, что в результате проведенных мероприятий в республике было открыто 1,2 млн рабочих мест, из которых 900 тыс. являются постоянными.

«Было создано 55,6 тыс. предприятий, а уровень безработицы понизился до 5%, уровень бедности – до 5,3%. В экономику Азербайджана было вложено более $130 млрд, внешнеторговый оборот вырос в 6,4 раза, ненефтяной экспорт – в 4,5 раза», - отмечается в статье.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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