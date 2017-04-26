Уже этим летом в Пираллахинском промышленном парке будет заложен фундамент нового фармацевтического предприятия.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономики Азербайджана Сахиль Бабаев.

По его словам, фармзавод будет функционировать как совместное предприятие ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) и компании VPS Healthcare (ОАЭ).

«В мае запланирована очередная встреча с представителями VPS Healthcare, в рамках которой состоится обсуждение этого проекта», - сказал замминистра.

Строительство нового фармацевтического предприятия предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании по совместному производству лекарственных препаратов, который был подписан между АИК и компанией VPS Healthcare в феврале в рамках визита в Баку директора компании Шамшира Вайалила.

VPS Healthcare имеет 20 специализированных клиник, а также 13 больниц и оздоровительных центров в разных странах мира. Также компании принадлежат фармацевтический завод в Дубае и стоматологический колледж в Индии. Еще один завод компании в настоящее время строится в Абу­Даби.

VPS Healthcare поставляет свою продукцию в страны Азии, Европы, Северной и Южной Америки.

Отметим, что в Азербайджане запланировано также строительство азербайджано-иранского и азербайджано-российского фармзаводов Caspian Pharmed и Hayat Pharm.

По словам министра экономики Шахина Мустафаева, данные предприятия сыграют большую роль в развитии фармацевтической промышленности Азербайджана, обеспечат население качественными лекарственными препаратами, снизят зависимость страны от импорта и увеличат ее экспортный потенциал.

Кроме того, ранее министр заявлял, что, помимо фармацевтических заводов, иностранные инвесторы заинтересованы в создании в Азербайджане мощностей по производству прочей продукции медицинского назначения. Так, в настоящее время ведется работа по реализации проекта по производству в стране одноразовых шприцов.

Также в настоящее время идут переговоры с компаниями Турции и Украины для совместного производства фармацевтической продукции. Данные компании уже занимаются подготовкой соответствующих бизнес-планов и технико-экономических обоснований (ТЭО).

Одновременно осуществляется работа по привлечению ведущих европейских компаний к организации фармацевтической промышленности в Азербайджане.

Читайте по теме:

«Президент Азербайджана встретился с исполнительным директором компании VPS Healthcare – ФОТО»

«В Баку заложен фундамент азербайджано-иранского фармацевтического завода – ФОТО»

«Глава Минэкономики о запуске в Азербайджане фармзаводов»

«Глава Минэкономики о том, какие лекарства будут производиться в Азербайджане»

«В Азербайджане будут выпускаться одноразовые шприцы»

Алена Салаева, Г.Р.