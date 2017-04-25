USD1.7022
EUR1.8492
RUB0.0305
Brent51.75
WTI49.38
Золото2 160.77
S&P 500 Index2 374.15
Nikkei 22519 079.33
Экономика

Натиг Алиев: «Для сохранения стабилизации на рынке необходимо продление соглашения о сокращении добычи» 25.04.2017 11:41

«Азербайджан считает целесообразным продление соглашения о сокращении добычи нефти».

Как сообщает АПА, об этом заявил министр энергетики Натиг Алиев.

«24 мая состоится заседание Мониторингового комитета ОПЕК, на основании отчета которого затем будут приниматься решения о продлении соглашения по сокращению добычи нефти странами ОПЕК и не-ОПЕК или какое-либо иное решение в этой связи.

Нынешнее соглашение позитивно повлияло на рынок, и в настоящее время цена нефти стабилизировалась в пределах 50-60 долларов за баррель.

Считаю, что если мы хотим сохранить стабилизацию, то соглашение о сокращении добычи нефти должно быть продлено», - сказал министр.

186количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трамп отказался назвать события 1915 года в Турции геноцидомЛолита прокомментировала опубликованное СБУ откровенное фото – ФОТО – ОБНОВЛЕНОВ Баку полицейский спас ребенка от огня, надев на него свой противогазМатч «Реал» - «Барселона» в мемах – ФОТОЭкс-супруг модели Гюнай Мусаевой стал отцом во второй раз – ФОТОЭльнур Гусейнов презентовал в Сети новое видео – ВИДЕОФутболист бакинского «Интера» пропустит важный матч из-за свадьбыВ Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТОЗлатан Ибрагимович: «Только я решу, когда придет время остановиться» - ВИДЕОЭрдоган: Покой армянской общины особо значим для Турции

НОВОЕ НА САЙТЕ

25 апреля11:41 Натиг Алиев: «Для сохранения стабилизации на рынке необходимо продление соглашения о сокращении добычи»11:31 Турецкие ВВС уничтожили объекты террористов в Сирии и Ираке11:26 В Баку проходит первый раунд переговоров по новому соглашению о сотрудничестве с Евросоюзом11:18 В Баку рабочий сорвался со здания из-за сильного порыва ветра - ФОТО - ВИДЕО11:07 Необходимость сотрудничества между странами исторически так глубоко никогда не чувствовалась – Зияфет Аскеров11:02 Проведена демонстрация вооружения и техники, которые будут использованы на азербайджано-турецких учениях - ФОТО10:52 Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане - ФОТО10:45 Севиндж Фаталиева выступила на слушаниях в ПАСЕ: Необходимо обеспечить безопасность каждого ребенка10:34 Мубариз Ахмедоглу: Три варианта последовательности выбора практического начала нагорно-карабахского урегулирования10:25 Официальный курс маната ко всем валютам на 25 апреля10:18 Роман Григорчук: «Для чемпионства ты должен больше побеждать»09:59 В Ереване сожгли флаги Азербайджана и Турции: Анкара отреагировала резким заявлением – ФОТО09:55 Стартовал проект «Передвижной кабинет по избавлению от табакозависимости» - ФОТО09:49 Кадыров открыл фестиваль шашлыка в Чечне – ФОТО09:40 Подразделения армянских вооруженных сил за сутки нарушили режим прекращения огня 115 раз