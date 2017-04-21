До официального старта продаж Galaxy S8 и S8+ на территории Азербайджана остались считанные дни.

Кампания по предзаказу Galaxy S8 и S8+ уже набрала обороты, интерес к смартфону очень высок и связано это, в первую очередь, с уникальным дизайном и безграничным дисплеем нового флагмана. Новый флагман обладает очень интересными особенностями. Далее мы хотели бы выделить пять основных причин, почему этот смартфон на данный момент можно считать лучшим на рынке.

Безграничный дисплей.

Новая технология позволила создать дисплей без рамок. При просмотре фильмов, видео или при игре вы полностью погрузитесь в происходящее, а не просто будете зрителем как раньше. А новое соотношение 18.5:9 и SuperAMOLED дисплей передадут невероятно яркие и живые краски.

Дизайн.

Симметрично закругленные углы и металлический корпус, покрытый стеклом. Дизайн оправдывает каждую букву в слове премиум. Несмотря на заметное увеличение диагонали экрана (Galaxy S8 – 5.8`, Galaxy S8+ - 6.2`), смартфоны комфортно помещаются в одной руке, и все это благодаря тому, что 83.6% передней части корпуса занимает экран.

Безопасность.

Самый главный пункт – сканер радужной оболочки глаз. Формирующийся до 18 месяцев, уникальный рисунок радужки глаз у человека, остается неизменным до конца жизни. Рисунок радужной оболочки глаз у каждого человека настолько уникален, что даже один из близнецов не сможет открыть блокировку, установленную другим близнецом. Также у Galaxy S8 и S8+ есть такие функции разблокировки, как «Распознавание лиц» и «Сканер отпечатков пальцев».

Камера.

12-мегапиксельная основная камера смартфона оснащена технологиями Dual Pixel и Multi-Frame. Благодаря технологии Multi-Frame смартфон делает серию кадров и объединяет их в одну фотографию, что делает фотографии яркими и четкими даже при слабом освещении или при движении объекта съемки. Фронтальная же камера оснащена 8Мп и Смарт-автофокусом. Это - первый смартфон из семейства Galaxy с фронтальной камерой, поддерживающей смарт-автофокус, который в паре с функцией распознавания лиц

позволяет вам и вашим друзьям получать великолепные селфи. В приложении камеры также есть встроенные стикеры, эффекты и фильтры. А это значит, что отпала необходимость в использовании сторонних программ.

Удобство использования.

Помимо вышеотмеченного, смартфон обладает всеми необходимыми удобствами использования. Он полностью прошел IP68 сертификацию (защищен от пыли и воды на протяжении 30 минут на глубине 1,5 м). Galaxy S8 и S8+ - первые в мире смартфоны, оснащенные 10нм, 8-ядерным процессором Exynos8895, который мощнее предыдущего поколения на 10%, а также потребляет на 20% меньше энергии аккумулятора. В комплекте поставляются высококачественные, двухполосные наушники AKG, а сам смартфон выдает 32-битный звук, свойственный дорогим Hi-Fi аудиоплеерам. Оперативная память равна 4Гб RAM, внутренняя память - 64 Гб с возможностью расширения на дополнительные 256 ГБ при помощи MicroSD карты.

Это - пять основных причин для покупки нового флагмана, однако и они не передают всю полноту ощущений от использования этого высокотехнологичного девайса. Напомним, что, оформив предзаказ, вы станете одним из первых обладателей смартфона в стране, а также получите MicroSD карту 128Гб в подарок.