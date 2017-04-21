USD1.7022
EUR1.8242
RUB0.0303
Brent53.00
WTI50.75
Золото1 279.97
S&P 500 Index2 355.84
Nikkei 22518 632.99
Экономика
Bu xəbər
azərbaycanca

5 причин для покупки Galaxy S8 21.04.2017 10:00

До официального старта продаж Galaxy S8 и S8+ на территории Азербайджана остались считанные дни.

Кампания по предзаказу Galaxy S8 и S8+ уже набрала обороты, интерес к смартфону очень высок и связано это, в первую очередь, с  уникальным дизайном и безграничным дисплеем нового флагмана. Новый флагман обладает очень интересными особенностями.  Далее мы хотели бы выделить пять основных причин, почему этот смартфон на данный момент можно считать лучшим на рынке. 

  1. Безграничный дисплей.

Новая технология позволила создать дисплей без рамок. При просмотре фильмов, видео или при игре вы полностью погрузитесь в происходящее, а не просто будете зрителем как раньше. А новое соотношение 18.5:9 и SuperAMOLED дисплей передадут невероятно яркие и живые краски.

  1. Дизайн.

Симметрично закругленные углы и металлический корпус, покрытый стеклом. Дизайн оправдывает каждую букву в слове премиум. Несмотря на заметное увеличение диагонали экрана (Galaxy S8 – 5.8`, Galaxy S8+ - 6.2`), смартфоны комфортно помещаются в одной руке, и все это благодаря тому, что 83.6% передней части корпуса занимает экран.

  1. Безопасность.

Самый главный пункт – сканер радужной оболочки глаз. Формирующийся до 18 месяцев, уникальный рисунок радужки глаз у человека, остается неизменным до конца жизни. Рисунок радужной оболочки глаз у каждого человека  настолько уникален, что даже один из близнецов не сможет открыть блокировку, установленную другим близнецом. Также у Galaxy S8 и S8+ есть такие функции разблокировки, как «Распознавание лиц» и «Сканер отпечатков пальцев».

  1. Камера.

12-мегапиксельная основная камера смартфона оснащена технологиями Dual Pixel и Multi-Frame. Благодаря технологии Multi-Frame смартфон делает серию кадров и объединяет их в одну фотографию, что делает фотографии яркими и четкими даже при слабом освещении или при движении объекта съемки. Фронтальная же камера оснащена 8Мп и Смарт-автофокусом. Это - первый смартфон из семейства Galaxy с фронтальной камерой, поддерживающей смарт-автофокус, который в паре с функцией распознавания лиц

позволяет вам и вашим друзьям получать великолепные селфи. В приложении камеры также есть встроенные стикеры, эффекты и фильтры. А это значит, что отпала необходимость в использовании сторонних программ.

  1. Удобство использования.

Помимо вышеотмеченного, смартфон обладает всеми необходимыми удобствами использования. Он полностью прошел IP68 сертификацию (защищен от пыли и воды на протяжении 30 минут на глубине 1,5 м). Galaxy S8 и S8+ - первые в мире смартфоны, оснащенные 10нм, 8-ядерным процессором Exynos8895, который мощнее предыдущего поколения на 10%, а также потребляет на 20% меньше энергии аккумулятора.  В комплекте поставляются высококачественные, двухполосные  наушники AKG, а сам смартфон выдает 32-битный  звук, свойственный дорогим Hi-Fi аудиоплеерам. Оперативная память равна 4Гб RAM, внутренняя память - 64 Гб с возможностью расширения на дополнительные 256 ГБ при помощи MicroSD карты.

Это - пять основных причин для покупки нового флагмана, однако и они не передают всю полноту ощущений от использования этого высокотехнологичного девайса. Напомним, что, оформив предзаказ, вы станете одним из первых обладателей смартфона в стране, а также получите MicroSD карту 128Гб в подарок.

310количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
17-летнему пилоту Формулы-4 ампутировали обе ноги после страшной аварии - ФОТО - ВИДЕОEMIN заинтриговал поклонников премьерой клипа «Good love» – ФОТО – ВИДЕОВера Брежнева показала весенний Баку 8.000.000 подписчикам в Instagram - ФОТОУдивление и восторг: украинцы впервые пробуют блюда азербайджанской национальной кухни - ВИДЕОЖерар Пике потроллил Криштиану РоналдуНазваны нерабочие дни в мае - КАЛЕНДАРЬEleven Restaurant & Lounge исполнилось 6 лет: самые яркие моменты дня рождения – ФОТОВера Брежнева восхищена азербайджанской народной песней «Sarı gəlin» - ВИДЕОЛегендарной Насибе Зейналовой – 101 год – ФОТОТурецкий лоукостер открывает рейсы в Ереван

НОВОЕ НА САЙТЕ

21 апреля10:39 Вера Брежнева: «Лучшие друзья девушек – это азербайджанцы!» - ФОТО10:32 В Армении прошли ночные военные учения российских летчиков10:27 Обнародована дата встречи президентов Турции и США10:19 Минтранспорта, связи и высоких технологий прокомментировало информацию о снятии с его баланса Бакинского автовокзала10:18 Официальный курс маната ко всем валютам на 21 апреля10:12 Глава МИД Азербайджана в рамках своего визита в Италию выступил на конференции - ФОТО10:11 Послесловие к Гран-при Формулы-1 в Бахрейне: адская жара, бравые азербайджанские маршалы, идеальный заезд Феттеля – ФОТО – ВИДЕО10:06 Армянские вооруженные силы в течение суток нарушили режим прекращения огня 140 раз10:00 5 причин для покупки Galaxy S809:45 Очищено от мин свыше 2 млн кв. метров территории села Джоджуг Мерджанлы – ФОТО09:27 Премьер Албании не исключил объединения с Косово в случае невступления страны в ЕС09:17 Асад о произошедшем в Идлибе: никакой газовой атаки не было09:06 В США полиция арестовала 10-летнего мальчика-аутиста08:00 В Китае столкнулись два туристических автобуса07:00 В Канаде при крушении сошедших с рельсов вагонов погибли два человека