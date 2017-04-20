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Экономика

Украина и Иран намерены запустить тестовый поезд между странами, который будет проходить через Азербайджан 20.04.2017 17:13

Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда между странами с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции.

Как сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины, такая договоренность была достигнута в ходе встречи министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна с делегацией Исламской Республики Иран при участии посла ИРИ в Украине Мохаммада Бехешти-Монфареда, сообщает «Униан».

«Украина и Иран договорились о запуске тестового поезда с целью транспортировки сельскохозяйственной продукции, в первую очередь, зерновых из Украины в Иран. Маршрут пройдет по территории Грузии и Азербайджана», - цитирует пресс-служба Омеляна.

По его словам, запуск тестового поезда Украина-Иран может состояться летом 2017 года.

«Это очень перспективное направление сотрудничества для обеих стран. Украина должна разрабатывать новые международные транспортные коридоры с тем, чтобы стать надежным транзитным мостом между странами Европы, Азии и Востока», - считает министр инфраструктуры.

Он призвал иранскую сторону рассмотреть возможность транспортировки иранской нефти в Украину, а также перспективы строительства нефтеперерабатывающего завода на территории нашего государства.

Как сообщал УНИАН, 13 марта этого года Украина и Иран согласовали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает сотрудничество между торговыми портами стран.

В феврале министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой в ходе встречи с послом ИРИ в Украине Мохаммадом Бехешти-Монфаредом договорились активизировать сотрудничество по ключевым направлениям в аграрной сфере и увеличить объемы двусторонней торговли между странами.

А.А.

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