«Все реформы, осуществленные в последний период, были проведены во исполнение Распоряжения Президента Ильхама Алиева, подписанного главой государства в 2016 году».

Как передает 1news.az, об этом заявил журналистам заместитель министра налогов Илькин Велиев.

Он отметил, что Министерство налогов в соответствии со Стратегической дорожной картой разработало рабочий план на предстоящий период.

«В плане предусмотрены меры, связанные как с расширением базы налогообложения, так и с расширением прав налогоплательщиков, особенно мелких и средних предпринимателей».

Бабек Джахандаров, Э.Т.