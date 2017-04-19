Государственная нефтяная компания SOCAR будет использовать четыре гибридных, потребляющих мало энергии автомобиля японского производства.

Как сообщает 1news.az, автомобили марки Toyota переданы SOCAR со стороны UNDP в рамках проекта «Национальный план действий по уменьшению выброса углекислого газа в секторе потребления горючего в Азербайджане».

Презентация автомобилей состоялась в экопарке в поселке Гала.

Автомобили были куплены при финансировании Глобального экологического фонда (GEF) в рамках совместного сотрудничества Программы развития ООН и SOCAR. Тестовые результаты свидетельствуют, что использование топлива в этих автомобилях меньше до 20%.

Выступивший на мероприятии заместитель резидента-представителя Программы развития ООН в Баку Алессандро Фракасетти отметил важность реализации в Азербайджане проектов, направленных на эффективное потребление энергоресурсов.

Он выразил надежду, что практика SOCAR будет использована и другими государственными структурами и частным сектором.

Выступая на мероприятии, вице-президент SOCAR по вопросам экологии Рафига Гусейнзаде указала, что реализация подобных проектов будет способствовать созданию более чистой окружающей среды.

По ее словам, общая сумма проекта составляет $3,5 млн.

В рамках проекта были проведены тренинги по вождению гибридных автомобилей для 12 водителей.

Участники мероприятия посадили деревья в экопарке.

Следует отметить, что главная цель проекта «Национальный план действий по уменьшению выброса углекислого газа в секторе потребления горючего в Азербайджане» - реализация эффективных энергетических пилотных проектов в сферах строительства, транспорта и переработки газа.

Эльшан Рустамов, Г.Р.