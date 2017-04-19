USD1.7022
EUR1.8246
RUB0.0303
Brent54.74
WTI52.31
Золото2 177.03
S&P 500 Index2 342.19
Nikkei 22518 453.28
Экономика

SOCAR будет использовать гибридные автомобили японского производства – ФОТО 19.04.2017 14:28

Государственная нефтяная компания SOCAR будет использовать четыре гибридных, потребляющих мало энергии автомобиля японского производства.

Как сообщает 1news.az, автомобили марки Toyota переданы SOCAR со стороны UNDP в рамках проекта «Национальный план действий по уменьшению выброса углекислого газа в секторе потребления горючего в Азербайджане».

Презентация автомобилей состоялась в экопарке в поселке Гала.

Автомобили были куплены при финансировании Глобального экологического фонда  (GEF) в рамках совместного сотрудничества Программы развития ООН и SOCAR. Тестовые результаты свидетельствуют, что использование топлива в этих автомобилях меньше до 20%.

Выступивший на мероприятии заместитель резидента-представителя Программы развития ООН в Баку Алессандро Фракасетти отметил важность реализации в Азербайджане проектов, направленных на эффективное потребление энергоресурсов.

Он выразил надежду, что практика SOCAR будет использована и другими государственными структурами и частным сектором.

Выступая на мероприятии, вице-президент SOCAR по вопросам экологии Рафига Гусейнзаде указала, что реализация подобных проектов будет способствовать созданию более чистой окружающей среды.

По ее словам, общая сумма проекта составляет $3,5 млн.

В рамках проекта были проведены тренинги по вождению гибридных автомобилей для 12 водителей.

Участники мероприятия посадили деревья в экопарке.

Следует отметить, что главная цель проекта «Национальный план действий по  уменьшению выброса углекислого газа в секторе потребления горючего в Азербайджане» - реализация эффективных энергетических пилотных проектов в сферах строительства, транспорта и  переработки газа.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

430количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Футболисты «Баварии» ворвались в судейскую комнату после матча с «Реалом»В США транслировавший убийство на Facebook мужчина покончил с собой - ФОТО - ВИДЕОАзербайджанка вновь в списке самых богатых жен чиновников Кремля и правительства РФ – ФОТОСеверокорейский дипломат заявил Жириновскому о готовности к ядерной войне с СШАПри крушении вертолета в Турции погибли 12 человек - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНОВыявлена главная опасность электронных сигаретГость хостела Freedom из Италии ответил на обвинения соседа Фахраддина Гезалова - ФОТОКНДР показала видеофильм, имитирующий ракетный удар по США - ВИДЕОСабина Закизаде в резкой форме ответила пользователям соцсетей, обвинившим ее в пиаре на смерти мужа – ФОТОИрина Шейк снялась в бикини спустя месяц после родов – ФОТО

НОВОЕ НА САЙТЕ

19 апреля15:16 Лига чемпионов: судейский беспредел или нехитрый план по внедрению видеоповторов? - ФОТО - ВИДЕО15:05 В Банке Республика можно оформить туристическую страховку с 15% скидкой15:00 Замминистра налогов: Права налогоплательщиков будут расширены14:52 На месте крушения сухогруза в Черном море нашли тела трех погибших - ОБНОВЛЕНО14:44 Определился состав сборной Азербайджана на чемпионат Европы14:36 В Баку прошла научно-практическая конференция, посвященная сохранению здоровья детей школьного возраста – ФОТО14:28 SOCAR будет использовать гибридные автомобили японского производства – ФОТО14:12 5 задач обозначенных Президентом Ильхамом Алиевым перед бизнес сообществом Азербайджана14:04 Хэмилтон лучший в первый день тестов в Бахрейне - ФОТО14:00 В NAZ-Lifan прокомментировали информацию о прекращении производства в Азербайджане13:56 Сегодня такого массового избавления от нерожденных девочек, как раньше, в Азербайджане нет – Глава НПО13:49 20 апреля в Баку и на Абшероне преимущественно без осадков13:40 Сабина Закизаде в резкой форме ответила пользователям соцсетей, обвинившим ее в пиаре на смерти мужа – ФОТО13:24 Все матчи предпоследнего тура Премьер-лиги пройдут в один день13:16 Частично ограничено движение по оживленной дороге Баку - КАРТА