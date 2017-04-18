Конференция на тему «Приведение азербайджанского законодательства и практики в области НПО в соответствие с европейскими стандартами» проходит сегодня, 18 апреля, в Баку.

Как передает 1news.az, выступившая на конференции вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова заявила, что после восстановления независимости в Азербайджане была проведена вся необходимая работа для того, чтобы НПО стали частью жизни страны. В частности, Азербайджан присоединился к соответствующим конвенциям, были приняты необходимые законы.

Она также подчеркнула, что в Концепции развития «Азербайджан-2020: Взгляд в будущее» также нашли отражение пункты, связанные с развитием НПО.

«В этой области особое внимание уделяется и международному сотрудничеству. Азербайджанское правительство всегда было сторонником открытого, прозрачного обсуждения имеющихся проблем. Мы приветствуем и сегодняшнюю конференцию», - сказала вице-спикер.

Заведующий сектором Администрации Президента Эльман Пашаев в своем выступлении отметил, что правительство и впредь продолжит конструктивное сотрудничество с Советом Европы (СЕ) и Европейским Союзом (ЕС) и надеется на достижение позитивных результатов.

В свою очередь, председатель Совета господдержки НПО, депутат Азай Гулиев подчеркнул, что правительство Азербайджана всегда заявляло о своей готовности сотрудничать с международными организациями.

«Усовершенствование законодательства – это процесс, и Совет готов оказывать ему поддержку и в дальнейшем», - отметил он.

А.Гулиев также подчеркнул, что знаком с представленным на мероприятии отчетом, подготовленным экспертным советом СЕ по законодательству НПО в рамках совместного проекта СЕ и ЕС «Диалог гражданского общества в Азербайджане». По его словам, в отчете есть как положительные, так и противоречивые моменты, некоторые из которых не соответствуют действительности.

Депутат напомнил, что НПО представляют финансовые отчеты в Министерство финансов.

«Это необходимо обсудить, и в ходе обсуждений следует рассмотреть вопрос их финансовой отчетности. То есть, в законодательстве требование о представлении НПО финансового отчета может быть упразднено», - сказал он.

Азай Гулиев также отметил, что рекомендации, связанные с НПО, должны быть обсуждены.

Глава Бакинского офиса Совета Европы Драгана Филипович, в свою очередь, напомнила, что совместный проект СЕ и ЕС стартовал в 2016 году.

«Благодарим правительство Азербайджана за оказанную поддержку», - заявила она.

Парвана Султанова, Э.Т.