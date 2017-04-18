Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) не исключает возможности пересмотра максимальных процентных ставок по банковским вкладам в национальной и иностранной валюте, подпадающим под страхование.

Как сообщил на пресс-конференции во вторник исполнительный директор ADIF Азад Джавадов, данный вопрос будет рассмотрен Попечительским советом фонда после 20 апреля.

По его словам, вначале совет проведет анализ ставок по вкладам, которые предлагались банками в первом квартале текущего года, и только потом вынесет соответствующее решение.

«Итоговое решение Попечительского совета будет принято на основании проведенного анализа», - пояснил глава ADIF, не исключив вероятности изменения текущих ставок.

Напомним, что с 1 марта 2016 года максимальная процентная ставка по страхуемым вкладам в иностранной валюте составляет 3%. Также с 1 марта прошлого года максимальная ставка по вкладам в национальной валюте – манатах – составляла 12%, однако с 16 сентября она была повышена до 15%.

Согласно Закону «О полном страховании вкладов», с 1 марта 2016 года под страхование подпадают все вклады, вне зависимости от суммы, размещенные вкладчиком в одном банке на срок до трех лет, т.е. до 1 марта 2019 года. Единственное условие: процент по вкладу не должен превышать лимит, установленный Азербайджанским фондом страхования вкладов (3% по вкладам в инвалюте и 15% - по манатным вкладам).

Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF) был создан 13 августа 2007 года. В настоящее время членами ADIF являются 32 банка страны. Плату за страхование вносят в ADIF не вкладчики, а сами банки, в виде взносов.

Всю необходимую информацию вкладчики могут получить на официальном сайте ADIF, а также позвонив на «горячую линию» Фонда 941 или по телефонам: (+99412) 596-65-91/92.

Алена Салаева