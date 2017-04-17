USD1.7026
EUR1.8080
RUB0.0303
Brent55.34
WTI52.67
Золото2 186.39
S&P 500 Index2 328.95
Nikkei 22518 355.26
Экономика
Bu xəbər
azərbaycanca

Помощник Президента: «Необходимо урегулировать тарифы по внутренним перевозкам» 17.04.2017 16:04

«Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, связана с перевозками посредством железных дорог. Парк ЗАО «Азербайджанские железные дороги» очень устарел. Поэтому во время экспорта сырья компании сталкиваются с проблемами».

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом на прошедшем сегодня, 17 апреля, в Евлахе Республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов.

Он отметил, что цистерн в парке ЗАО «Азербайджанские железные дороги» для перевозки продукции, произведенной входящими в Ассоциацию компаниями, слишком мало: «Экспортеры тоже подтверждают, что они не могут выполнять требований имеющихся у них на руках экспортных договоров. Самой большой проблемой является то, что из-за отсутствия цистерн договоры вообще не заключаются. Тарифы на перевозку железными дорогами не логичны. Примечательно, что перевозка железными дорогами обходится дороже, чем автомобилем. Наше сырье привязано к импорту. Например, импорт стеклотары осуществляется из России. Однако в настоящее время водители в Дагестане объявили забастовку. Учитывая это, мы обратились к ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Для перевозки 50-тонного груза по 200-километровому маршруту Ялама-Баладжары потребовалось 1300 манатов, а по маршруту Ялама-Ляки-Агдаш – 1900 манатов. Отмечу, что 50-тонный груз можно перевезти двумя автомобилями TIR. Перевозка одной машиной TIR обходится в 300-400 манатов. Мы же вынуждены платить 1300 манатов. Мы знаем, что тарифы на перевозку железнодорожным транспортом рассчитываются в соответствии с курсом швейцарского франка. Мы понимаем, что манат потерпел девальвацию. Но при внутренних перевозках этот фактор должен приниматься во внимание», - подчеркнул Э.Мадатов.

Отвечая предпринимателю, помощник Президента Азербайджана по экономическим реформам Натик Амиров заявил, что ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обладает монополистской позицией во внутренних перевозках.

«Учитывая это, имеется необходимость в урегулировании тарифов во внутренних перевозках. Если во внутренних перевозках существуют такие проблемы, то есть полные юридические основания для урегулирования тарифов со стороны государства. Что же касается обновления железнодорожного парка, то на этот счет имеются указания главы государства. В целом в транспортном секторе предпринимаются необходимые меры для повышения перевозок до высшего уровня. Проводится соответствующая работа в направлении обновления парка ЗАО «Азербайджанские железные дороги», закупаются вагоны различного назначения», - отметил он.

Ялчин Алиев, Э.Т.

386количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
SOS: Вступили бы вы в брак с иностранцем? - ВИДЕО«Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕОВодитель, сбивший в Баку сына судьи на тротуаре, требует смягчить ему приговор - ФОТОАмериканские дипломаты допросили в Лондоне трехмесячного «террориста»В Азербайджане невеста в день свадьбы бросила жениха и сбежала с возлюбленнымСотрудники Минэкологии проводят разбирательство на месте вырубки деревьев в Баку - ФОТО - ОБНОВЛЕНОНазвана самая красивая девушка России – ФОТОЛоган, Кхал Дрого, Безумный Шляпник и другие персонажи на бакинском косплей-фестивале AzeCON – ФОТО – ВИДЕОПолковник Ильгар Алиев: «Действия Армении больше похожи на действия капризной проститутки»В Баку женщина разбила соседке голову на улице Дружных соседей

НОВОЕ НА САЙТЕ

17 апреля20:10 Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга - ВИДЕО19:47 Открывается реконструированный выход одной из станций Бакметрополитена – ФОТО19:30 Open Innovations Startup Tour 2017 отбирает в Азербайджане лучшие стартапы - ФОТО19:09 Издан тридцать восьмой том многотомника «Ильхам Алиев. Развитие - наша цель»19:00 Известный азербайджанский ученый будет преподавать в университете, куда приглашаются лауреаты Филдсовской и Нобелевской премий18:52 Миноэкологии о скандальной вырубке деревьев на проспекте Метбуат - ПОДРОБНОСТИ18:44 Сегодня вечером будет частично ограничено движение по пяти оживленным дорогам Баку18:36 Форвард сборной Азербайджана не оправдывает надежд18:28 Ильхам Алиев призвал азербайджанскую диаспору содействовать развитию экспортного потенциала Азербайджана18:21 Пользователи соцсетей шокированы похудением Анны Нетребко: комментарий певицы – ФОТО18:12 Въехавший из Ирана гражданин Индии пытался ввезти в Азербайджан наркотики18:04 Ильхам Алиев: Необходимо уделить внимание созданию экспортонаправленных предприятий17:56 Второй шахматист мира прибыл в Баку – ФОТО17:48 «Осторожно, двери закрываются». Родные Дильбары и Заура рассказали о трагедии на Первом канале российского телевидения - ВИДЕО17:37 В соответствии с планом учений войска выполняют боевые задачи – ФОТО – ВИДЕО