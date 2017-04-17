«Одна из основных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели, связана с перевозками посредством железных дорог. Парк ЗАО «Азербайджанские железные дороги» очень устарел. Поэтому во время экспорта сырья компании сталкиваются с проблемами».

Как передает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом на прошедшем сегодня, 17 апреля, в Евлахе Республиканском совещании экспортеров ненефтяной продукции заявил председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Эльчин Мадатов.

Он отметил, что цистерн в парке ЗАО «Азербайджанские железные дороги» для перевозки продукции, произведенной входящими в Ассоциацию компаниями, слишком мало: «Экспортеры тоже подтверждают, что они не могут выполнять требований имеющихся у них на руках экспортных договоров. Самой большой проблемой является то, что из-за отсутствия цистерн договоры вообще не заключаются. Тарифы на перевозку железными дорогами не логичны. Примечательно, что перевозка железными дорогами обходится дороже, чем автомобилем. Наше сырье привязано к импорту. Например, импорт стеклотары осуществляется из России. Однако в настоящее время водители в Дагестане объявили забастовку. Учитывая это, мы обратились к ЗАО «Азербайджанские железные дороги». Для перевозки 50-тонного груза по 200-километровому маршруту Ялама-Баладжары потребовалось 1300 манатов, а по маршруту Ялама-Ляки-Агдаш – 1900 манатов. Отмечу, что 50-тонный груз можно перевезти двумя автомобилями TIR. Перевозка одной машиной TIR обходится в 300-400 манатов. Мы же вынуждены платить 1300 манатов. Мы знаем, что тарифы на перевозку железнодорожным транспортом рассчитываются в соответствии с курсом швейцарского франка. Мы понимаем, что манат потерпел девальвацию. Но при внутренних перевозках этот фактор должен приниматься во внимание», - подчеркнул Э.Мадатов.

Отвечая предпринимателю, помощник Президента Азербайджана по экономическим реформам Натик Амиров заявил, что ЗАО «Азербайджанские железные дороги» обладает монополистской позицией во внутренних перевозках.

«Учитывая это, имеется необходимость в урегулировании тарифов во внутренних перевозках. Если во внутренних перевозках существуют такие проблемы, то есть полные юридические основания для урегулирования тарифов со стороны государства. Что же касается обновления железнодорожного парка, то на этот счет имеются указания главы государства. В целом в транспортном секторе предпринимаются необходимые меры для повышения перевозок до высшего уровня. Проводится соответствующая работа в направлении обновления парка ЗАО «Азербайджанские железные дороги», закупаются вагоны различного назначения», - отметил он.

Ялчин Алиев, Э.Т.