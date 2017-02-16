Рынок лекарственных средств в Азербайджане продолжает оставаться стабильным.

Как передает Trend, об этом заявил журналистам заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов, комментируя вопрос отсутствия в аптеках ряда лекарственных препаратов.

«Как вы знаете, все лекарственные препараты в Азербайджан импортируются. Естественно, иногда это создает проблемы в плане поставок лекарств, но хочу отметить, что рынок лекарств в стране стабилен.

Может быть, в какой-то конкретной аптеке определенные лекарства отсутствуют, но они есть в других аптеках. Ответственные за этот рынок структуры оперативно изучают поступающие сигналы, в связи с этим мы связываемся с аптеками, депо и компаниями, занимающимися импортом лекарств», - сказал А.Ахмедов.

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Алена Салаева, Э.Т.