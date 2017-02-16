Названа стоимость билетов на сезонные прямые авиарейсы Дубай-Габала авиакомпании flydubai.

Как сообщили 1news.az в компании, цены на авиабилеты «туда-обратно» будут составлять порядка $250 (432,4 маната по официальному курсу Центробанка Азербайджана на 16 февраля).

В стоимость авиабилетов входит питание, а также багаж весом не более 20 кг.

Как сообщалось ранее, с 22 июня авиакомпания flydubai открывает сезонные прямые авиарейсы по маршруту Дубай-Габала. Полеты будут осуществляться до 17 сентября. Частота выполнения рейсов - дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям.

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Алена Салаева, Елена Велиева