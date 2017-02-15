15 февраля в Баку Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) и Национальная Конфедерация предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) подписали Меморандум о сотрудничестве.

Подписание документа состоялась в рамках проходящего в Баку делового форума «Инвестиции в сферу приватизации: новые возможности и вызовы».

Подписи под документом поставили председатель ГКВИ Керем Гасанов и президент ASK Мамед Мусаев.

Отметим, что в работе делового форума принимают участие руководство и другие представители Госкомитета по вопросам имущества, Министерства экономики, Национальной Конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK), Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), а также крупных холдингов, компаний, ассоциаций, банков – в целом более 100 бизнесменов и консультантов.

Основная цель мероприятия - ознакомить действующие в стране предпринимательские субъекты с ходом приватизации в Азербайджане, новыми подходами к разгосударствлению имущества, внедрением инноваций и повышением прозрачности в данной сфере, объектами, выставленными на приватизацию, включая предприятия и нежилые участки, результатами исследований и просветительскими мероприятиями, проводимыми в рамках популяризации в стране сферы приватизации.

Кроме того, целью ставится расширение участия предпринимателей в процессе приватизации госимущества в стране.

Алена Салаева