Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) нацелен на усовершенствование процесса приватизации государственного имущества.

Как заявил на проходящем в Баку деловом форуме «Инвестиции в сферу приватизации: новые возможности и вызовы» председатель Госкомитета Керем Гасанов, ГКВИ уже разработаны предложения в данном направлении.

«Предложения находятся на стадии рассмотрения», - сказал он.

По словам К.Гасанова, они предполагают проведение ряда мероприятий, в том числе усовершенствование проведения приватизационных конкурсов.

«В частности, мы предлагаем организацию прямых, адресных продаж госимущества, одновременную приватизацию земельных участков, строений и передачу данных объектов в аренду.

Также было бы целесообразным применение механизма снижения цен на объекты, которые не могут продаться», - сказал К.Гасанов.

Также ГКВИ выступает за предоставление предпринимателям налоговых и других льгот.

В форуме «Инвестиции в сферу приватизации: новые возможности и вызовы» принимают участие руководство и другие представители Госкомитета по вопросам имущества, Министерства экономики, национальной Конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK), Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), а также крупных холдингов, компаний, ассоциаций, банков – в целом более 100 бизнесменов и консультантов.

Основная цель мероприятия – ознакомить действующие в стране предпринимательские субъекты с ходом приватизации в Азербайджане, новыми подходами к разгосударствлению имущества, внедрением инноваций и повышением прозрачности в данной сфере, объектами, выставленными на приватизацию, включая предприятия и нежилые участки, результатами исследований и просветительскими мероприятиями, проводимыми в рамках популяризации в стране сферы приватизации.

Еще одна цель - расширение участия предпринимателей в процессе приватизации госимущества.

Алена Салаева