Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) Азербайджана отмечает эффективность реализуемой в стране программы приватизации.

Как заявил на проходящем в Баку деловом форуме «Инвестиции в сферу приватизации: новые возможности и вызовы» председатель ГКВИ Керем Гасанов, до сих пор в результате приватизации государственного имущества в сфере предпринимательства было открыто более 300 тыс. новых рабочих мест.

«Кроме того, свыше 250 тыс. лиц стали акционерами.

В целом более 1,2 млн человек воспользовались приватизацией в той или иной форме», - сказал К.Гасанов.

Глава Госкомитета также отметил, что в процессе приватизации госимущества в Азербайджане приняли участие инвесторы из США, Великобритании, Франции, Швеции, Турции, Германии, России, Китая, Финляндии и других стран.

Отметим, что в деловом форуме «Инвестиции в сферу приватизации: новые возможности и вызовы» принимают участие руководство и другие представители Госкомитета по вопросам имущества, Министерства экономики, национальной Конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK), Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), а также крупных холдингов, компаний, ассоциаций, банков – в целом более 100 бизнесменов и консультантов.

Основная цель мероприятия – ознакомить действующие в стране предпринимательские субъекты с ходом приватизации в Азербайджане, новыми подходами к разгосударствлению имущества, внедрением инноваций и повышением прозрачности в данной сфере, объектами, выставленными на приватизацию, включая предприятия и нежилые участки, результатами исследований и просветительскими мероприятиями, проводимыми в рамках популяризации в стране сферы приватизации.

Еще одна цель - расширение участия предпринимателей в процессе приватизации госимущества.

Алена Салаева