USD1.7301
EUR1.8358
RUB0.0298
Brent55.65
WTI52.99
Золото2 114.61
S&P 500 Index2 328.25
Nikkei 22519 240.74
Экономика

Керем Гасанов: «В ходе приватизации госимущества в сфере предпринимательства открыто более 300 тыс. новых рабочих мест» 15.02.2017 11:39

Госкомитет по вопросам имущества (ГКВИ) Азербайджана отмечает эффективность реализуемой в стране программы приватизации.

Как заявил на проходящем в Баку деловом форуме «Инвестиции в сферу приватизации: новые возможности и вызовы» председатель ГКВИ Керем Гасанов, до сих пор в результате приватизации государственного имущества в сфере предпринимательства было открыто более 300 тыс. новых рабочих мест.

«Кроме того, свыше 250 тыс. лиц стали акционерами.

В целом более 1,2 млн человек воспользовались приватизацией в той или иной форме», - сказал К.Гасанов.

Глава Госкомитета также отметил, что в процессе приватизации госимущества в Азербайджане приняли участие инвесторы из США, Великобритании, Франции, Швеции, Турции, Германии, России, Китая, Финляндии и других стран.

Отметим, что в деловом форуме «Инвестиции в сферу приватизации: новые возможности и вызовы» принимают участие руководство и другие представители Госкомитета по вопросам имущества, Министерства экономики, национальной Конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK), Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo), а также крупных холдингов, компаний, ассоциаций, банков – в целом более 100 бизнесменов и консультантов.

Основная цель мероприятия – ознакомить действующие в стране предпринимательские субъекты с ходом приватизации в Азербайджане, новыми подходами к разгосударствлению имущества, внедрением инноваций и повышением прозрачности в данной сфере, объектами, выставленными на приватизацию, включая предприятия и нежилые участки, результатами исследований и просветительскими мероприятиями, проводимыми в рамках популяризации в стране сферы приватизации.

Еще одна цель - расширение участия предпринимателей в процессе приватизации госимущества.

Алена Салаева

132количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Трагедия семьи Исмаиловых: Некоторые врачи нам отказали в лечении, заявив, что «не хотят портить статистику»…В Анталье турок, застрелив свою русскую жену и отравив детей, покончил жизнь самоубийством - ВИДЕОСчастливы вместе: истории любви азербайджанских знаменитостей – ФОТОСупруга режиссера Шахина Закизаде сообщила последние новости о состоянии его здоровьяСамый сексуальный преступник в мире впервые вышел на подиум – ФОТОВ Азербайджане принят закон «О военном положении»Коммунальные расходы вынужденных переселенцев будет оплачивать государствоИстория одного мошенника: кто такой Шахин Мирзоев, просящий убежища в Армении?В Стамбуле арестован гражданин Франции, организовавший теракт в ReinaВ парламенте Азербайджана выразили протест против высказываний Владимира Жириновского о создании Бакинской губернии

НОВОЕ НА САЙТЕ

15 февраля12:41 Пашаев отличился в матче с «Актобе»12:36 Госкомимущества и Конфедерация предпринимателей Азербайджана договорились о сотрудничестве12:30 Кардакский кризис: между Грецией и Турцией разгорается новая война?12:23 Семья депутата Самеда Сеидова понесла тяжелую утрату12:18 В Баку вынесен приговор мужчине, пытавшемуся убить жену12:14 Турецкие СМИ рассекретили возлюбленную Нусрета Гёкче – ФОТО12:08 Процесс приватизации в Азербайджане будет усовершенствован – Глава Госкомитета12:05 На государственной границе Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг ОБСЕ11:59 Премьеры стран ГУАМ встретятся в Киеве11:57 Бурак Озчивит: «Любовь - это в первую очередь поступки…» - ФОТО11:52 Азербайджанский бренд Şəbəkə как новый уровень услуг связи населению - ФОТО11:43 В Баку мужчина раздал незнакомцам свыше 16 тысяч долларов11:39 Керем Гасанов: «В ходе приватизации госимущества в сфере предпринимательства открыто более 300 тыс. новых рабочих мест»11:33 Самед Сеидов: «Январь кровавый, Ходжалы, шехиды - это путь к свободе, и не отнять моей мечты ни Жириновскому, ни прочим…» - ВИДЕО11:26 В Польше задержали армян - лидеров преступной группировки