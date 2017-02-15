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Экономика

Госкомстат: Население увеличило расходы на все категории товаров, за исключением автомобильного топлива 15.02.2017 16:47

В январе 2017 года населением Азербайджана в розничных торговых объектах было приобретено товаров на сумму в 2 млрд  575,7 млн манатов.

«В сравнении с аналогичным периодом 2016 года данный показатель увеличился на 1,3%» - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Государственного комитета Азербайджана по статистике.

На приобретение продуктов питания, напитков и табачных изделий население потратило 1 млрд 298,2 млн манатов, или 49,9% от общего объема затрат в объектах розничной торговли. Расходы на данную категорию товаров выросли по отношению к январю прошлого года на 0,8%. 

Соответственно, 1 млрд 277,5 млн манатов, или 49,6% составили затраты на товары непродовольственного назначения с ростом на уровне 1,7%.

450,9 млн манатов, или 17,5% от всех расходов населения ушло на одежду, обувь и изделия из текстиля (рост на 2,1% в сравнении с январем 2016 года), 162,5 млн манатов, или 6,3% - на электротовары и мебель (рост на 1,2%), 131,1 млн манатов, или 5,1% - на автомобильное топливо (снижение на 0,2%), 36,8 млн манатов, или 1,4% - на фармацевтическую и медицинскую продукцию (+ 1,9%), 19,4 млн манатов, или 0,75% - на компьютеры, телекоммуникационное оборудование и печатную продукцию (+ 1,7%), 476,8 млн манатов, или 18,5% - на прочие товары непродовольственного назначения с ростом на уровне 2%. 

54,1% товаров было продано частными предпринимателями, 12% - предприятиями, 33,9% - на рынках и ярмарках.

В январе среднемесячный розничный товарооборот на душу населения составил 265,7 маната, что в номинальном выражении на 31,8 маната превышает показатель за аналогичный период 2016 года.

«В целом средние затраты каждого жителя страны на продукты питания, напитки и табачные изделия составили в январе 133,9 маната, а на товары непродовольственного назначения – 131,8 маната в месяц», - отмечается в сообщении Госкомстата.

Как сообщалось ранее, в 2016 году населением страны в розницу было приобретено товаров на сумму в 30 млрд 190,3 млн манатов, что на 1,5% превысило показатель за 2015 год.

В прошлом году траты на продукты питания, напитки и табачные изделия составили 15 млрд 077,4 млн манатов, или 49,95% от общего объема затрат в объектах розничной торговли. Расходы на данную категорию товаров выросли в 2016 году на 2,1%. 

15 млрд 112,9 млн манатов, или 50,05% составили затраты на товары непродовольственного назначения с ростом на уровне 0,8% к 2015 году.

Из непродовольственных товаров на 1-м месте по расходам были одежда, обувь и изделия из текстиля, на 2-м - электротовары и мебель, на 3-м - автомобильное топливо. 

В 2016 году среднемесячный розничный товарооборот на душу населения составил 261 манат (рост на 36,1 маната). Средние затраты каждого жителя страны на продукты питания, напитки и табачные изделия составили 130,3 маната, на товары непродовольственного назначения – 130,7 маната в месяц.

Алена Салаева, Э.Т.

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